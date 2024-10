Afrique: Le chef de la diplomatie ukrainienne en tournée diplomatique dans le Sud Global

L'Ukraine continue ses efforts diplomatiques dans le sud global. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriy Sybiga, a entamé une tournée dans des pays arabes et africains pour promouvoir les intérêts de Kiev dans des pays du Sud global, dont beaucoup ont été ambivalents sur l'agression russe en Ukraine en raison de leurs liens traditionnels avec Moscou.

C'est pour nouer le dialogue autour de la « formule de la paix » approuvée en juin par plus de 80 pays, lors du sommet de la paix en Suisse, ainsi que pour « consolider l'aide humanitaire et énergétique à l'Ukraine » qu'Andriy Sybiha, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, va rencontrer ses homologues lors de sa tournée à Oman, en Angola, en Égypte et en Afrique du Sud.

Il s'agira pour Kiev de tenter d'obtenir de nouveaux soutiens et d'évoquer également le second sommet de la paix, que l'Ukraine souhaite organiser dans un pays du Sud global. À Oman, Andriy Sybiha a obtenu le soutien du sultanat à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, violée depuis 2014 par la Russie, et a proposé la création d'un pôle alimentaire dans le sultanat par lequel transiteraient les denrées ukrainiennes.

Malgré la guerre, l'Ukraine veut pouvoir continuer à assurer l'exportation de ses céréales et autres produits garantissant la sécurité alimentaire de millions de personnes, principalement en Afrique, à un moment où la Russie augmente ses attaques contre les navires de transports de marchandises dans les ports ukrainiens.