Congo-Kinshasa: FPI - La DGA Bassiala Nlandu Djena en mission d'immersion dans le Haut-Katanga

La Directrice Générale Adjointe du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI), Bassiala Nlandu Djena vient de boucler son séjour de travail dans la province du Haut-Katanga. Le but de sa mission effectuée du 10 au 20 octobre auprès des entités provinciales du FPI, vise l'amélioration des conditions de travail et l'optimisation du rendement.

Première étape du périple, ville de Lubumbashi où la DGA a visité les installations de la Direction Provinciale du FPI. Lors de son entretien avec les agents et cadres, elle a recueilli les préoccupations et les difficultés auxquelles les travailleurs font face dans l'exercice de leurs fonctions. La DGA a passé en revue neuf projets au total. Elle a évalué leur niveau d'exécution et a saisi l'occasion pour identifier les difficultés rencontrées par les partenaires du FPI.

Parmi les projets inspectés, la société REVIN SARL qui produit de l'eau minérale et des boissons gazeuses. La DGA a été flattée par la modernité de l'usine de cette entreprise. Elle s'est également rendue tour à tour à ANADOS, une unité spécialisée dans la fabrication des anodes en alliage de plomb, à CONGO PIPING qui fabrique des tuyaux, à Congo Câbles et Transformers qui fabriquent des barres de suspension en cuivre et des câbles électriques en aluminium et en cuivre.

La DGA a poursuivi son marathon lushois à Mining Engineering Services (M.E.S), une société de recyclage des huiles usées, issues de l'exploitation minière et à Rainbow Katanga, une compagnie de fabrication des détergents. Elle a exprimé sa satisfaction quant au niveau d'exécution de l'ensemble des projets tout en soulignant l'obligation de rembourser les crédits du FPI dans le respect des échéances. «Aucun retard ne sera toléré», a-t-elle insisté.

Deux projets sont particulièrement sortis du lot lors de la seconde série de visites. Le premier, Bags and Sacs Katanga, spécialisé dans la fabrication des sacs pour l'emballage des minerais, du ciment et des produits agricoles. Un projet qui poursuit son expansion. Le second projet du même groupe est, celui de fabrication des structures métalliques. Impressionnée par leur ingéniosité, la DGA Bassiala a salué l'impact positif de ces entreprises dans la création des emplois car elles font partie de la vision du Chef de l'État, Félix Tshisekedi.

INERA KIPOPO est un autre projet qui suscite l'espoir. Il a bénéficié du soutien du FPI pour relancer ses activités de recherche et développement de la production piscicole. Au cours d'une rencontre entre la délégation du FPI et les représentants de l'INERA KIPOPO, les discussions ont porté sur l'utilisation des fonds. La DGA a été informée des avancées du projet. C'est ainsi qu'elle s'est rendue sur les étangs pour observer les activités en cours.

La DGA du FPI a, ensuite poursuivi sa mission à plus de 200 kilomètres de Lubumbashi, dans le territoire de Sakania, frontalier de la Zambie, avant de se rendre à Mokambo et à l'Agence de Kasumbalesa. Dans chacune de ces entités, Bassiala Nlandu a rencontré les agents et recueilli toutes les doléances quant à leurs conditions de travail. Au terme des échanges avec les agents, elle a promis de transmettre les préoccupations à la hiérarchie à Kinshasa.

La DGA a aussi fait un état des lieux du patrimoine du FPI dans cette province. Accompagnée du Directeur Provincial Jean-Marie Nkulu, elle a visité certains biens dont les bâtiments appartenant à l'établissement public en vue de les viabiliser et les rendre rentables.

Il faut noter que cette mission est une sorte d'immersion auprès des Entités Provinciales du FPI.