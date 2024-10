Congo-Kinshasa: L'heure des actions a sonné pour guérir la Justice - Félix Tshisekedi appelle Kamuleta et Mutamba à foncer jusqu'au bout !

A la Cité de l'Union Africaine, sur les hauteurs du Mont Ngaliema, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de Magistrat suprême, a, lundi dernier, battu le rappel des troupes.

Il a, en effet, réuni les responsables du secteur de la Justice pour faire l'état des lieux de ce secteur important et envisager des mesures nouvelles à appliquer pour répondre aux attentes des populations. Constant Mutamba Tungunga, Ministre de la Justice, Dieudonné Kamuleta, Président de la Cour constitutionnelle, et les officiers supérieurs en charge de la Justice militaire ont tous reçu, lors de cet entretien stratégique de plus de trois heures, des orientation et instructions fermes pour parvenir à produire un travail de qualité devant, effectivement, renforcer les progrès accomplis pour l'avènement d'un véritable Etat de droit en République démocratique du Congo.

"Il était question d'échanger autour de toutes les questions qui touchent à la nation congolaise et particulièrement à la Justice en vue d'améliorer l'administration de cette dernière", a rassuré le Président de la Cour Constitutionnelle et du Conseil supérieur de la Magistrature, Dieudonné Kamuleta Badibanga, à l'issue de l'audience leur accordée par le Président de la République, à la Cité de l'Union Africaine. De même, Constant Mutamba Tungunga, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, pour sa part, a expliqué avoir eu l'occasion de recevoir du Magistrat suprême les directives nécessaires pour foncer dans une dynamique visant à mieux administrer son secteur qui, du reste, a longtemps été considéré comme étant malade. "Le Magistrat suprême nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre Justice au bien ou pour le mieux de notre peuple", a déclaré, brièvement, devant la presse, au sortir de la rencontre, le Ministre d'Etat Constant Mutamba.