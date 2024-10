Congo-Kinshasa: Qui est Guidon Shimiray, le milicien qui aide les FARDC ?

Des combats se poursuivent depuis le 20 octobre dans le territoire de Walikale entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise.

Alors que la confusion règne encore sur le terrain, où les affrontements semblent se poursuivre entre l'armée congolaise, appuyée par les Wazalendo, et les rebelles du M23, plusieurs sources, parmi lesquelles Juvenal Munubo, ancien député de Waliake, ont confirmé que l'armée congolaise a bénéficié de l'appui des miliciens NDC Rénové de Guidon Shimiray.

"Des affrontements ont eu lieu entre les Wazalendo, dans ce cas précis, il est question des Nduma Defense of Congo (NCD) de Guidon Shimiray, avec l'appui des FARDC, dans le but de déloger les M23 qui ont occupé Kalembe et Ihula le dimanche 20 octobre."

Quel est le parcours du leader des NDC-R ?

Guidon Shimiray Mwissa, le leader de la milice NDC-R (Nduma Defense of Congo Renové) est considéré comme un criminel de guerre, placé sous sanction des Nations unies depuis 2018.

En juin 2019, les autorités judiciaires congolaises ont émis un mandat d'arrêt contre lui pour participation à un mouvement insurrectionnel, recrutement d'enfants soldats et crimes contre l'humanité par viols dans l'est de la RDC.

Pourtant, c'est ce même homme qui combat aujourd'hui à Kalembe aux côtés de l'armée congolaise.

Josaphat Musamba est doctorant à l'université de Gand et il travaille sur les groupes armés dans l'est de la RDC. Il revient sur le parcours de Guidon Shimiray. "Guidon a rejoint la mobilisation armée tout jeune, il avait 16 ans. Il était dans le groupe de She Kasikila dans les années 1990. Ensuite, il a rejoint les FARDC et après une blessure, il fait défection en 2007. Il va passer par un autre mouvement armé, avant de rejoindre le NDC Sheka de Ntabo Ntaberi Sheka en 2008", précise le chercheur.

"Ensemble, poursuit-il, ils ont d'abord travaillé avec des FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda, une rébellion basée en RDC et opposé au pouvoir à Kigali, ndlr) pour ensuite se séparer. Guidon a constitué une grande force, entre 2016 et 2019, lorsqu'il a étendu sa force dans le sud Lubero. Avant il était plus dans le territoire de Walikale."

Recyclage dans l'armée congolaise

En plus de la milice NDC Rénové de Guidon Shimiray, d'autres groupes rebelles, comme l'Alliance des patriotes pour un Congo libre de Janvier Karairi, ou encore les CMC Nyatura de Domi, constituent le groupe composite des milices Wazalendos qui combattent avec l'armée congolaise.

Ces groupes ont été mobilisés par Kinshasa pour constituer une sorte de front commun patriotique contre le M23 et le Rwanda. Mais tous ces chefs de guerre, à l'image de Guidon Shimray, sont sous sanctions internationales.

Aujourd'hui, déplore Onesphore Sematumba de l'ICG, ils sont devenus des alliés de Kinshasa qui s'appuie sur eux.

"Il est quasiment impossible de les poursuivre ou de les arrêter. J'ai posé cette question, même à certaines autorités militaires, et ils m'ont dit que pendant la guerre, on ne s'occupe pas de la justice. Nous allons d'abord travailler avec ces gens qui sont volontaires et patriotes pour avoir des résultats sur le terrain, et plus tard on verra. Cette guerre a aussi permis non seulement de recycler des miliciens, mais aussi de les blanchir au vrai sens afin qu'ils jouissent maintenant d'une totale impunité", souligne M. Sematumba.

L'organisation de défense des droits de l'Homme Human Right Watch déplore également le fait que des criminels de guerre comme Guidon Shimiray Mwissa puissent soutenir l'armée congolaise dans l'est de la RDC.