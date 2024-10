Gabon: Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, acteur de la réalisation de la vision de la restauration du CTRI

Les résultats à mi parcours vont bon train pour Comité de la Transition pour la Restauration des Institutions (CTRI). C'est le temps du bilan pour évaluer les réalisations. Plusieurs ministères sous l'ère de la transition se battent pour marquer leur temps. C'est le cas par exemple du département des Transports de la Marine Marchande et de la Mer qui visiblement tient à ses promesses. A la tête de ce ministère, le stratège capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma suit à la lettre, les instructions du président de la Transition, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le constat est patent à y regarder les activités, projets et réalisations concrets qui ont émaillé la cérémonie de commémoration du 30 août 2024. Il serait d'une cécité effarante de ne pas reconnaître la marque de fabrique du petit-fils du très réputé chef de canton de Ndendé d'alors, le patriarche Moudouma, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma dans tout ce qui se fait actuellement dans ce département ministériel.

Nous passerons en revue ce qui constitue cette gloriole du gouvernement du CTRI, Ndong Sima II pour toutes ces actions et le dynamisme dont il fait montre qui gagnerait à être dupliqué et consolidé à long terme.

Les douze travaux de Ndinga Moudouma made CTRI pour l'essor vers la félicité du peuple Gabonais.

%

Le digne fils de Ndendé, actuel Ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer reste un orfèvre dans tout ce qu'il entreprend depuis plus d'un an qu'il préside aux destinées de ce département ministériel à travers ses douze travaux d'hercule.

Des actions fortes ont été posées et sont palpable et tangible. Le capitaine de vaisseau a réussi à donner une âme véritable à son ministère qui est réputé laborieux étant donné la complexité des problématiques à haut risque à gérer au quotidien.

Le pragmatisme du ministre des Transports est de suivre respectueusement en bon soldat loyal et fidèle, les instructions du président de la Transition, Chef de l'Etat et de son Premier Ministre, Chef du gouvernement de la transition. Terre, ciel et mer, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma imprime sa marque. On l'a vu avec la création de la nouvelle compagnie aérienne Fly Gabon.

Le ministre des Transports s'est démené pour la mise en place de cette nouvelle compagnie aérienne devenue un fleuron et une fierté de l'économie gabonaise.

Le capitaine de vaisseau et ses équipes ont arpenté la très célèbre 316 route Bayonne au sein de la ville rose de Toulouse (sud de la France) siège d'Airbus France, réacteur de l'industrie aéronautique en Europe comme aux USA, tout ceci pour visiter les grandes entreprises de renommée mondiale dans la fabrication des avions. En moins de six (6) mois, le ministre des Transports, a bouclé le dossier « Fly Gabon », avec l'arrivée des premiers avions qui ont commencé par sillonner le ciel gabonais.

Une fierté pour le Gabon qui n'avait plus une compagnie aérienne depuis plus d'une quinzaine d'années. Sous la houlette donc du président de la Transition, le ministre des Transports a réussi l'exploit de redonner au Gabon ses lettres de noblesse dans le transport aérien.

Dans la mer, le ministère des Transports s'est fortement employé à redonner un nouveau souffle au transport maritime. Toujours à la manoeuvre, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma s'est fait fort de piloter ce dossier avec dextérité. D'autant que, grâce à son travail et surtout à son dynamisme, la flotte maritime gabonaise a vu l'arrivée du navire IN Atlantique 1, pour la desserte entre Libreville et Port-Gentil.

Un bateau qui a montré la détermination du CTRI à ne négliger aucun domaine du transport, avec des outils nouveaux et modernes. Et surtout permettre à la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et Internationale (CNNII) de ne pas couler de sa belle mort. Une redynamisation du secteur maritime qui a été davantage impulsée avec le partenariat entre le Groupe Ebomaf et l'Etat. Ce qui est d'une vision stratégique et pragmatique pour redorer le blason de cette entité de l'économie fluviale qui renaît de ses plus belles cendres. Et ce n'est pas tout.

Sur le transport terrestre, le ministère éponyme ne manque pas d'atouts indéniables depuis plus d'un an qu'il est dirigé par Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, en termes d'objectifs qu'il s'est assignés. Le dernier fait en date, le projet « un jeune, un taxi », est la matérialisation de cette politique insufflée par le président de la Transition, mais mise en branle par le ministre des Transports, qui ne ménage aucun effort pour mettre en pratique tout ce qui a été convenu. 417 taxis ont été récemment distribués aux premiers bénéficiaires dudit projet.

Il faut reconnaître que le ministre des Transports a piloté du début jusqu'à la fin ce projet qui permet de participer à la lutte contre le chômage des jeunes gabonais. Une véritable action à forte portée sociale que vient de poser le département des Transports. Toute chose qui a fait dire au ministre des Transports : « Ce projet n'est pas seulement une initiative économique, c'est un symbole de renouveau et d'espoir pour la jeunesse gabonaise ».

Il faut aussi souligner que le ministère des Transports s'est lancé dans la construction de plusieurs ports fluviaux, notamment à Ndjolé, dans le département de l'Abanga-Bigné et à Lambaréné, dans la province du Moyen Ogooué (centre du pays). Ces ports fluviaux vont permettre une meilleure navigabilité et mobilité entre ces lieux et la ville de Port-Gentil (Ogooué Maritime), notamment dans le transport du manganèse. Le ministère des Transports est déjà très avancé avec la partie chinoise qui va sortir de terre ces ports fluviaux.

À cet effet, prenant part en septembre dernier à la 22e Conférence de coopération sino-africaine (FOCAC), le Ministre des Transports qui était dans la délégation du Président de la Transition s'était longuement entretenu avec des responsables de CHECH et Gabon Mining, chargés de construire ces ports fluviaux.

Autre haut fait d'arme du capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, reste l'élection à la direction générale de l'ASECNA de notre compatriote, Prosper Zo'o Minto'o. Le Ministre des Transports n'a pas lésiné sur les moyens pour faire élire notre compatriote, d'autant qu'il a sillonné pendant des semaines plusieurs capitales africaines pour promouvoir la candidature gabonaise à la tête de cet organisme africain.

Résultat des courses, après donc une campagne acharnée, la candidature gabonaise s'en est tirée avec 55 % des voix. C'est que le Ministre des Transports a réellement convaincu plusieurs de ses interlocuteurs qu'il a visités pendant sa campagne. Une élection du Gabonais qui a mis du baume au coeur des plus hautes autorités et des Gabonais.

C'est dire que la restauration dans le secteur des transports est une réalité. Tous les pans sont pris en compte. L'oeuvre du CTRI est ainsi à saluer, d'autant qu'il a permis de relancer les transports aérien, maritime et fluvial par des actions fortes et palpables. Il faut aussi ajouter que le capitaine de vaisseau, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, sous les instructions et le regard éclairé du Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, remplit avec dextérité son cahier de charges.

On ne peut que tirer le chapeau au ministre des Transports qui emmène à bon port tous les projets qui lui sont soumis par les plus hautes autorités. Car, en l'espace d'un an, il fait ce qui aurait pu être réalisé en plusieurs années. Une prouesse à saluer même si beaucoup reste à faire notamment les épineux mouvements de grève sociale qui est légion dans ce ministère stratégique et sensible.

Le pragmatisme et la restauration des institutions prônés par le Président de la Transition sont véritablement mis en exergue par le Ministre des Transports, le capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, affectueusement appelé Mwane Dimbu, fierté nationale, marqueur d'un haut commis de l'Etat, patriote républicain chevillé dans son âme et son esprit imbibés des valeurs chrétiennes qu'il valorise à souhait.