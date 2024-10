Congo-Brazzaville: Agriculture - Le RJEC évalue les performances des producteurs

Le coordonnateur du Regroupement des jeunes élites congolais (RJEC), Audin Ndongo, a effectué récemment une mission de suivi des projets à Pointe-Noire et dans les départements du Kouilou, du Niari et de la Bouenza pour évaluer les performances des acteurs porteurs de projets.

La mission effectuée par Audin Ndongo s'inscrivait dans le cadre du suivi des projets retenus lors du forum Jeunesse, Paix et Développement, tenu en février dernier au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Il a amorcé sa mission par le département du Kouilou où il a visité la coopérative agro-pastorale dénommée Shanou. Ici, un jeune entrepreneur effectue l'élevage de poulets et de porcs mais la réussite nécessite un soutien financier.

De Pointe-Noire où il a visité le Centre de formation professionnelle et polyvalente, mis en place pour former les jeunes dans des métiers techniques et industriels, le coordonnateur s'est rendu dans le Niari. Dans le chef-lieu Dolisie, Audin Ndongo s'est imprégné de la coopérative "Moudembe" spécialisée dans l'élevage des porcs et la production de miel.

De là, le coordonnateur du RJEC a mis le cap sur Loudima dans le département de la Bouenza, où il a visité la coopérative "Terre Bénie", un groupement agricole qui s'étend sur cinquante hectares dédiés à la culture du manioc et de l'arachide.

Audin Ndongo a bouclé sa mission d'inspection et de contrôle par la visite du centre "GimarCongo", spécialisé dans l'agroforesterie et l'arboriculture fruitière. Après avoir engagé un dialogue avec les jeunes porteurs de projets, le coordonnateur du RJEC a salué le travail que ces derniers ont abattu dans le développement de leurs projets et a sollicité l'appui des pouvoirs publics.