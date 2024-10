Congo-Brazzaville: Coopération - Lancement de la Semaine de la langue russe à Brazzaville

La directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, a lancé la Semaine de la langue russe le 23 octobre à Brazzaville. Prévue jusqu'au 2 novembre, elle se consacrera non seulement à la promotion de cette langue, mais aussi au renforcement des liens de coopération culturelle entre le Congo et la Russie à travers plusieurs activités comme le slam, le chant, la lecture et l'écriture.

Initiée par le Centre d'éducation ouverte de langue russe et d'apprentissage de la langue russe avec le soutien de la fondation des sciences humaines «Mon Histoire» et le ministère de l'Éducation de la Fédération de Russie, la Semaine de la langue russe est un événement qui vise à promouvoir la langue russe et l'éducation russe à l'étranger, ainsi que de faire découvrir la langue, la culture et l'histoire de la Russie. "Comme vous le savez bien, l'année dernière ici, le centre d'éducation ouverte de la langue et d'apprentissage de la langue russe a été inauguré ici au Congo. C'est dans le cadre de ce projet que nous organisons deux semaines intensives qui vont plonger les Congolais dans l'apprentissage de la langue russe, sa culture et sa tradition ", a dit la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova.

Pour cette année, l'initiative comprendra notamment des conférences animées par des spécialistes sur une panoplie couvrant divers aspects de la langue russe, y compris la grammaire, la phonétique et le vocabulaire. Il est également prévu des ateliers pratiques où les participants pourront pratiquer le russe conversationnel de manière interactive sous la direction d'enseignants expérimentés, ainsi que développer des compétences créatives.

%

Pour les diplômés de Russie et les futurs boursiers, il est prévu des soirées after-work où, dans une ambiance festive, ils pourront s'exprimer sur les sujets importants comme l'éducation, la coopération, les compétences nécessaires pour se vendre sur le marché de l'emploi, etc.

Selon la directrice de la Maison russe, le renforcement des enseignants avait débuté depuis presque un mois avec Ofelia Varénova et Alexandra Vassilieva, professeures spécialistes en méthodologie scientifique de langue russe. Pour la Semaine de la langue russe, il s'agira de se concentrer effectivement sur la méthodologie d'apprentissage et sur les nouvelles technologies non seulement au profit des enseignants, mais aussi de tous élèves de langue russe.

" Dans le cadre de ce programme, des soirées culturelles sont également prévues et au cours desquelles les participants pourront découvrir la musique, la littérature et les traditions russes. Nous prévoyons aussi des visites virtuelles des villes de la Russie ainsi que des étapes diverses de l'histoire du pays. Tous les événements sont gratuits pour les participants ", a déclaré Maria Fakhrutdinova lors de la conférence de presse lançant l'événement.

Les activités se dérouleront du 23 octobre au 2 novembre au groupe scolaire «Atlas» voire dans quelques lycées de la capitale, avec le soutien de la Maison russe, a-t-elle précisé. Et le programme des activités sera disponible sur la page Facebook de la Maison russe. "Nous espérons que cet événement de la Semaine de la langue russe renforcera notre amitié et notre coopération entre la République du Congo et la Russie. Encore, je voudrais noter que l'amitié entre la République du Congo et la Russie continue de se renforcer, créant une base solide pour consolider notre coopération et pour la prospérité ", s'est réjouie Ofelia Varénova.