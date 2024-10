Congo-Brazzaville: Enseignement général - Les inspecteurs formés attendus sur le terrain

Après avoir reçu leurs certificats de fin formation le 23 octobre à Brazzaville, les inspecteurs itinérants ainsi que ceux des lycées et collèges vont devoir contribuer sur le terrain à l'amélioration du système éducatif congolais qui a plusieurs défis à relever.

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, et le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, ont procédé à la remise des certificats sanctionnant une formation continue des inspecteurs itinérants, des lycées et des collèges. « Les inspecteurs participent au quotidien à l'amélioration de notre système éducatif. 100 inspecteurs sur 912 viennent d'être formés. Nous allons faire en sorte que les formations se poursuivent et que tous les inspecteurs aient le même niveau de connaissance », a indiqué la ministre Delphine Edith Emmanuel.

Pour sa part, l'inspecteur général de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, David Boke, a souligné que pour améliorer le système éducatif, il faut former les cadres. Ceux qui viennent de recevoir leurs certificats ont, en effet, mis à jour leurs connaissances sur plusieurs thèmes, entre autres, l'inspection pédagogique, l'approche par situation, la pédagogie générale, l'éthique et la déontologie professionnelles en milieu scolaire. « C'est le début du processus de formation continue des inspecteurs afin de couvrir les besoins au niveau national », a-t-il déclaré.

Il convient de rappeler que ces inspecteurs ont suivi leur formation à l'Ecole nationale de formation initiale et continue des enseignants de Mouyondzi dans le département de la Bouenza. Cette école a pour mission de renforcer les capacités des enseignants de divers niveaux et de leur apprendre de nouveaux métiers dans le domaine des technologies, du numérique, de l'environnement et de la robotique.