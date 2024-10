Maroc: Un youtubeur crée la polémique après des propos anti-Amazighs

A la suite des propos tenus sur les Amazighs par Ilyas El-Malki, un célèbre youtubeur marocain, la toile du royaume s'enflamme. Plusieurs figures de la communauté berbère ont, quant à elles, déposé une plainte collective pour incitation à la haine.

Face caméra, Ilyas El-Malki est en plein live sur les réseaux sociaux lorsqu'il s'en prend violemment aux Amazighs. Alors ces propos, il ne faut absolument pas les laisser passer estime Rachid Bouhadouz, un militant politique et culturel berbère. « Il ne faut pas banaliser ce genre de discours et les considérer comme de l'humour noir, explique-t-il.

Car si on les normalise, cela peut avoir de graves conséquences », reprend celui qui, avec 14 autres figures de la communauté berbère marocaine, a décidé de porter plainte contre le youtubeur. « Le Maroc est un pays et un peuple uni. On ne peut pas laisser des différences culturelles, des différences régionales nuire à cette cohésion, nuire à notre sentiment d'appartenance », reprend Rachid Bouhadouz.

Condamné dans une autre affaire, Ilyas El-Malki sort de prison

Pour leur avocat, Me Mohamed Almou, le statut d'Ilyas El-Malki lui confère une responsabilité importante. « Le mis en cause a une large audience, déclare celui-ci. Vu la nature du contenu qu'il propose, il a un public jeune, composé d'adolescents et d'autres personnes qui peuvent être séduits par ce discours de haine, raciste, et être tenté de le reproduire. »

Au Maroc, l'affaire à un retentissement d'autant plus grand qu'Ilyas El-Malki a déjà eu récemment maille à partir avec la justice. Il vient en effet tout juste de sortir de prison, après avoir été condamné à trois mois ferme pour l'agression d'un autre youtubeur.