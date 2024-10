Burkina Faso: Promotion du consommer local - Les costumes d'audience des magistrats et greffiers désormais en « Faso Dan Fani »

Le Président du Faso, Chef de l'Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé, ce mercredi 23 octobre 2024, l'hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le ministre porte-parole du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO, des dossiers inscrits à l'ordre du jour ont été examinés et des décisions importantes prises pour la bonne marche de la Nation.

Au titre du ministère de la Défense et des Anciens combattants, le Conseil a adopté le projet de loi portant Statut général des personnels des Forces armées nationales dans l'optique de corriger certaines insuffisances et d'opérer des réformes pour plus d'efficacité. En termes d'innovations, et dans la forme, le ministre de la Sécurité, assurant l'intérim du ministre en charge de la Défense, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA a indiqué que désormais, il y aura une seule loi au lieu de deux notamment les lois 037 et 038.

Dans le fond, il a cité la réduction de la durée légale de service ramenée à douze (12) mois au lieu de dix-huit (18) au regard de l'engagement des militaires du rang sortis d'école dans les opérations de reconquête du territoire national. Ce décret consacre le rétablissement de la catégorie des militaires du rang dans la hiérarchie des personnels de la Gendarmerie nationale pour être conforme avec les autres armées et l'introduction d'un nouveau mode d'avancement, « l'avancement à titre posthume » pour tenir compte de l'engagement des hommes sur le terrain des opérations intérieures.

%

Le ministre SANA a ajouté que la promotion des inscrits au tableau d'avancement est ramenée sur deux semestres en l'occurrence le 1er janvier et le 1er juillet au lieu de quatre trimestres. Autre innovation contenue dans ce décret, selon le ministre SANA, c'est « l'ouverture de la possibilité pour tous les officiers issus du rang d'accéder à tous les grades de la catégorie des officiers, ainsi que la possibilité de nommer les officiers du rang parmi les adjudants-chefs ayant au moins 3 ans d'ancienneté de grade ».

Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains en charge des Relations avec les Institutions, le Conseil a adopté deux décrets portant respectivement définition des caractéristiques et conditions de port du costume d'audience des magistrats et des greffiers.

Pour le ministre Edasso Rodrigue BAYALA, ces costumes d'audience sont entièrement faits de la cotonnade burkinabè, le Faso Dan Fani. « Le processus a été participatif. Nous poursuivons les discussions avec les autres professions judiciaires (avocats, huissiers et notaires) pour qu'ils puissent emboiter le pas », a précisé le Garde des Sceaux. Il a souligné qu'en termes de coût, les nouveaux costumes d'audience des magistrats et des greffiers sont « cinq fois moins chers » que ceux importés jusque-là.