Algérie: Ministère des Finances - Réunion de coordination sur le financement de l'économie nationale

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé une réunion de coordination réunissant les directeurs généraux des banques publiques et les principaux acteurs du marché financier, afin d'examiner les dossiers liés au financement de l'économie nationale, à la mobilisation des ressources, à la réforme du marché financier, ainsi qu'à la régulation des importations.

Selon un communiqué du ministère, cette rencontre tenue hier mardi au siège du ministère des Finances, s'est déroulée également en présence du représentant de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), le directeur général du Fonds national d'investissement (FNI), le directeur général du trésor et de la comptabilité, ainsi que des représentants du secteur des douanes.

Dans son discours d'ouverture, le ministre, cité dans le communiqué, a souligné l'importance de ces réunions de concertation régulières, qu'il a instaurées depuis plus d'un an, afin de renforcer la coordination entre les différents acteurs du secteur bancaire et financier, tout en précisant que cette réunion rassemble un large panel de participants pour aborder les divers canaux de financement de l'économie et la gestion des opérations de commerce extérieur.

Les banques, le marché financier, le FNI, le Trésor et la direction générale des Douanes, avec la participation de la CTRF, jouent un "rôle central" dans cette dynamique, indique le ministre mettant l'accent sur l'importance de la sensibilisation aux risques liés aux opérations de commerce extérieur.

Les principaux axes abordés durant cette réunion incluaient le financement bancaire de l'économie et la collecte des ressources, où chaque banque a présenté un état des lieux de ses efforts de financement de l'économie et de mobilisation des ressources, notamment celles issues de l'épargne en dehors des circuits officiels.

Dans ce cadre, M. Faid a insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les niches potentielles, tout en soulignant l'importance d'une lutte renforcée contre le marché informel et de l'élargissement de l'inclusion économique et financière.

Il a exhorté les banques à intensifier leurs efforts pour la mobilisation des ressources notamment celles thésaurisées en dehors du circuit officiel.

De plus, le ministre a invité les banques à jouer un rôle de conseil auprès des investisseurs, soulignant l'importance d'accompagner les porteurs de projets dans la réalisation de leurs objectifs.

Il a expliqué qu'il est impératif de tirer des leçons des expériences passées et de trouver des solutions novatrices pour attirer les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans les différents secteurs économiques.

La réforme du marché financier a été également abordé lors de cette réunion qui a permis de faire le point sur l'avancement des opérations d'introduction en Bourse de la Banque de développement local (BDL) et de Djezzy.

A cet effet, le ministre a mis en avant l'importance de ces initiatives pour accroître la transparence et l'attractivité du marché financier. Il a de même réaffirmé que la diversification des sources de financement de l'économie, à travers le renforcement du crédit bancaire et l'élargissement du marché financier, est une "priorité stratégique".

Lors de cette réunion, le directeur général du Fonds national d'investissement (FNI) a présenté l'état d'avancement du plan d'action pour le financement de projets structurants destinés à relancer l'économie.

A ce propos, le ministre a demandé la mise en place de groupes de travail pour améliorer la coordination entre le FNI et les banques, afin de maximiser l'impact des investissements sur la croissance économique, selon le communiqué.

Concernant l'encadrement des importations de matières premières et face aux défis liés aux importations, et en exécution des instructions du président de la République, le ministre a demandé l'élaboration d'une réflexion approfondie pour améliorer la régulation et fluidifier les opérations d'importation des matières premières essentielles à la production nationale.

Il a également insisté sur l'importance de sécuriser les approvisionnements tout en protégeant les réserves de change.

Cette réunion s'est poursuivie avec des interventions concises de chacun des participants, et des propositions visant à renforcer les mécanismes de financement de l'économie et à améliorer la gouvernance du secteur financier.

En conclusion, le ministre a rappelé que l'année 2025 marquera une "étape charnière pour l'économie nationale, dans le cadre des réformes structurelles initiées par le programme du président de la République".

"Cette année devrait voir des progrès significatifs en matière de performance économique et d'optimisation de la collecte des ressources fiscales, domaniales, douanières et bancaires", a souligné le ministre.