Algérie: Conférence à Alger à l'occasion du 70e anniversaire de la réunion des 6 chefs historiques

ALGER — Une conférence a été organisée, mercredi à Alger, à l'occasion du 70e anniversaire de la réunion des 6 chefs historiques, lors de laquelle les participants ont évoqué les circonstances ayant caractérisé cette époque avec la naissance du Front de libération nationale (FLN) et de l'Armée de libération nationale (ALN), en préparation au déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre.

Lors de cette conférence abritée par le Forum du quotidien El Moudjahid, en coordination avec l'Association Machaâl Echahid, le président du Conseil de la nation, le moudjahid M. Salah Goudjil a rappelé, dans une allocution lue en son nom par le président du groupe du tiers présidentiel dudit Conseil, Saad Arous, la naissance du FLN et de l'ALN, qualifiant cette date "de moment solennel qui confirme que l'écho de notre glorieuse Révolution et les immenses sacrifices de nos valeureux martyrs restent gravés à jamais dans la mémoire du peuple et dans l'histoire du pays".

Il a ajouté que cet anniversaire "est une occasion de renouveler notre reconnaissance aux martyrs et aux moudjahidine et de leur exprimer notre gratitude pour leurs sacrifices qui ont pavé la voie aux générations de l'indépendance, en vue de poursuivre le processus d'édification de la patrie".

Il a appelé dans ce contexte, à "poursuivre le processus d'édification de l'Algérie nouvelle victorieuse, dont les fondements ont été posés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune sur la base du droit et de la force de la loi ainsi que de la citoyenneté consciencieuse fondée sur le legs novemberiste".

M. Goudjil a affirmé que "l'Algérie, pour laquelle plus de 5 millions de ses enfants sont tombés en martyr pendant 132 ans sous le joug du colonialisme, a porté l'étendard de la lutte contre le colonialisme dans le monde et a soutenu le droit des peuples à la liberté et à l'autodétermination, ce qui fait d'elle une nation qui mérite la place qui lui sied dans tous les domaines".

A cet égard, M. Goudjil a exhorté les générations de l'indépendance à "s'inspirer des sacrifices des martyrs de la Glorieuse Révolution de libération pour la patrie afin de faire face aux défis futurs", saluant "les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'ALN, ainsi que l'ensemble des services sécuritaires qui forment un rempart national solide contre les velléités et les complots des ennemis de l'Algérie".

Lors de la conférence, l'historien Mouloud Grine, est revenu sur "les circonstances ayant marqué la naissance du FLN et de l'ALN, ainsi que le rôle des chefs face aux défis à la veille du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954", qu'il a qualifiés de "couronnement d'un long et pénible parcours de lutte mené par les Algériens depuis l'arrivée du colonisateur sur le sol national", mettant en avant "le génie des chefs de l'époque et le secret absolu qui entourait leurs réunions, contribuant ainsi à leur réussite".

Il a également relevé que le déclenchement de la Glorieuse Révolution "n'était pas chose facile, les défis et les difficultés étant nombreux, dont le manque d'armes", affirmant que "le choix de la direction collective de la Révolution a été le facteur principal qui a contribué à son succès".

A son tour, la Moudjahida Zohra Drif Bitat a précisé que la génération de l'indépendance "est restée fidèle au serment des chouhada", et que l'Algérie "a su, au lendemain de l'indépendance, surmonter les séquelles du colonialisme brutal, s'imposer sur la scène internationale et faire entendre sa voix dans les foras internationaux".

A noter qu'une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs de la Palestine, et que la Moudjahida Drif Bitat ainsi que les familles des chefs Didouche Mourad et Krim Belkacem ont été honorées.