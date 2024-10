Guinée: Diplomatie - Le premier ministre Bah Oury invite l'Arabie Saoudite à un partenariat économique dynamique avec le pays

Le Premier Ministre Amadou Oury BAH est arrivé ce 23 octobre 2024 au Royaume d'Arabie Saoudite. En compagnie de la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PMEs, du ministre Conseiller et chargé d'Affaires de l'ambassade de Guinée à Riyad et du Consul général de Guinée à Djeddah, le Chef du Gouvernement prend part au Forum multilatéral sur la politique industrielle (#MIPF) de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).

Plusieurs leaders mondiaux de la transformation industrielle, experts, investisseurs et chercheurs sont annoncés à cette "plateforme internationale de premier plan pour examiner les pratiques mondiales les plus importantes faces aux défis qui limitent le développement et la durabilité de l'industrie".

Avant l'ouverture des travaux, la délégation guinéenne a eu une première rencontre bilatérale avec les autorités saoudiennes. Au nom du Président de la République, le Premier ministre a invité l'Arabie Saoudite à investir dans un partenariat économique profitable "pour nos deux pays". "La Guinée est une terre d'opportunités, un pays d'avenir. L'Arabie Saoudite ne doit pas être absente du processus de transforrnation actuel de ce pays", a dit le Premier ministre.

L'agro-industrie, les infrastructures, les mines et l'énergie sont les secteurs sur lesquels les deux gouvernements vont intensifier les échanges. Pour aller vite, la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Dre Diaka Sidibé, fera connaître le circuit et les points clés de l'investissement en Guinée aux partenaires saoudiens.