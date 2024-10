Guinée: Le pays réaffirme sa volonté de promouvoir la transformation locale de ses ressources

Le Forum multilatéral sur la politique industrielle (MIPF), co-organisé par les Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales, a ouvert ses travaux en présence des acteurs gouvernementaux de haut niveau, des experts et des investisseurs internationaux.

Invité de marque à la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre, Amadou Oury Bah, a transmis les salutations d'amitié et de fraternité du Président de la République, le Général de Corps d'Armée Mamadi DOUMBOUYA à ce forum. Le Chef du gouvernement a exprimé la vision stratégique de la Guinée pour les 15 prochaines années. «Notre économie a toujours été assujettie à l'extraction minière à outrance avec une très faible valeur ajoutée. Nous avons décidé de tourner le dos à l'économie de rente pour une transformation industrielle de nos ressources agricoles et minières en Guinée avec des partenaires fiables.»

Amadou Bah a également invité les autorités saoudiennes à s'investir dans le développement d'un partenariat profitable avec la Guinée, notamment dans la mise en oeuvre des projets de transformation durable planifiés dans le programme Simandou 2040.

Le développement des infrastructures, la transformation locale des matières premières, et l'énergie verte sont des sujets sur lesquels la délégation guinéenne espère avoir « des échanges fructueux » au forum de Riyad.

%

À la table ronde ministérielle intitulée "Tirer parti de la politique industrielle pour un impact sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) - Perspectives pratiques", la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Dre Diaka Sidibé, a présenté les attraits de la Politique Nationale de Développement Industriel (PNDIG), élaborée en partenariat avec l'ONUDI.

Dans un contexte multilatéral, l'Arabie Saoudite a rassuré de son engagement à renforcer la coopération avec les États dans le secteur industriel afin de contribuer à la croissance économique et à la stabilité mondiale. Félicitée et encouragée par l'ONUDI, le royaume compte promouvoir les investissements dans l'innovation et la créativité numérique dans l'industrie manufacturière. Le ministre saoudien de l'Énergie, son altesse royale, Abdulaziz Bin Salman Al Saoud, a témoigné des bienfaits des technologies numériques pour la résilience de l'économie de son pays.