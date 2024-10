Togo: Réformes économiques et budget vert - Le pays au coeur des assemblées du FMI

Le ministre de l'Économie et des Finances, Essowè Georges Barcola, poursuit activement ses rencontres à Washington dans le cadre des assemblées d'automne du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

Mardi, il a échangé avec Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, et Abebe Aemro Selassie, directeur du département Afrique, pour discuter de l'évolution des réformes économiques du Togo et de la mise en oeuvre du nouvel accord de la Facilité Élargie de Crédit (FEC).

Le 1er mars dernier, un nouvel accord de 390 millions de dollars sur une durée de 42 mois a été signé entre le Togo et le FMI dans le cadre de la FEC. Cet appui financier est destiné à répondre aux besoins urgents du pays, notamment en matière de dépenses publiques liées à la sécurité et à la stabilité sociale. Ce soutien s'inscrit dans le cadre du programme de réformes des autorités togolaises, visant à renforcer la stabilité macroéconomique, à améliorer la viabilité de la dette et à poser les bases d'une croissance plus inclusive.

Le FMI a salué les efforts du Togo pour renforcer la résilience économique, mais a également souligné que des défis importants persistent. L'institution encourage le gouvernement togolais à poursuivre ses réformes et à maintenir son engagement dans la mise en oeuvre de l'accord au titre de la FEC. L'objectif est de consolider la stabilité macroéconomique du pays et d'améliorer les conditions de vie de la population, dans un contexte mondial incertain.

Engagement environnemental et budget vert

En plus des questions économiques, M. Barcola a également abordé des sujets relatifs à la protection de l'environnement et aux défis climatiques. Le Togo s'est distingué en élaborant un budget vert, intégrant des mesures spécifiques pour faire face aux changements climatiques. Cet engagement reflète la volonté des autorités togolaises de combiner croissance économique et développement durable.

Le ministre a également pris part à la réunion du caucus africain des Gouverneurs du FMI, où les discussions ont porté sur les défis communs des pays africains en matière de financement, de gestion de la dette et d'adaptation aux changements climatiques.

Les discussions techniques se poursuivront jusqu'à la fin de la semaine, offrant ainsi une plateforme de dialogue pour renforcer les partenariats entre le Togo et les institutions financières internationales.

Ces rencontres visent à consolider le soutien du FMI et de la Banque mondiale aux réformes structurelles engagées par le gouvernement, tout en garantissant une croissance durable et inclusive.

Les efforts du Togo pour stabiliser son économie et intégrer des politiques environnementales ambitieuses sont des signes prometteurs de développement à long terme.