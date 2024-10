Sénégal: Kolda - Le nouveau commandant de la zone militaire 6 installé par le général Mbaye Cissé

Kolda — Le nouveau commandant de la zone militaire 6, colonel Théodore Adrien Sarr, a été installé officiellement ce mercredi par le chef d'état-major général des armées, général Mbaye Cissé.

"Je remercie le ciel et le commandement pour la confiance qui m'a été faite de me placer à la tête de cette zone militaire qui couvre les régions administratives [de] Sédhiou et Kolda", a déclaré le colonel Sarr, à l'occasion de son installation.

Il s'est dit "fier d'être à la tête des trois unités que sont le 6e bataillon d'infanterie, le 26e bataillon de reconnaissance et d'appui et le 2e bataillon de combat du génie [militaire]".

Il a rappelé avoir eu "à pratiquer les hommes sur le terrain", disant en garder "un souvenir réellement satisfait".

Évoquant les relations entre populations et forces de défense et de sécurité, le colonel Sarr a souligné l'importance de mettre en avant la sécurité collaborative.

"De plus en plus, on parle de sécurité collaborative. La sécurité collaborative sous-entend q"il y a des acteurs, notamment les forces de défense et de sécurité, qui ne sont pas les seuls acteurs de la sécurité, les populations elles-mêmes sont actrices de leur propre sécurité", a-t-il rappelé.

Il a souligné que c'est en travaillant tous ensemble et en synergie que les différents acteurs pourront "atteindre cet objectif sécuritaire au profil des populations des régions de Sédhiou et Kolda".

Le nouveau colonel commandant de la zone militaire six a été installé en présence des autorités administratives, militaires et paramilitaires, ainsi que des notabilités religieuses et coutumières.