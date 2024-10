Algérie: Conseil de la nation - Réunion du Bureau élargi aux présidents des groupes parlementaires

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a présidé, mercredi, une réunion du Bureau du Conseil, élargi aux présidents des groupes parlementaires et au Questeur, indique un communiqué du Conseil.

Cette réunion a été consacrée à "l'examen de l'agenda des travaux du Conseil de la nation pour la période à venir, à l'étude des propositions des programmes de travail des commissions permanentes pour l'année 2024-2025, à l'examen de l'état des questions orales et écrites déposées au niveau du bureau et aux progrès réalisés dans le projet de révision du règlement intérieur de la chambre haute du Parlement", note la même source.

Au début de la séance, "le Bureau du Conseil élargi a salué les orientations et les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, émises lors du dernier Conseil des ministres et qui ont un lien direct avec la vie quotidienne des citoyens et la préservation de leur pouvoir d'achat, insistant sur la protection des prix de toute augmentation illicite et l'application de la loi dans ce cadre".

Il a également salué "les grands axes et lignes contenus dans le projet de loi de finances pour l'exercice 2025", les considérant comme "une preuve de l'engagement renouvelé des autorités publiques à préserver les acquis sociaux".

Ce projet "est une traduction des grands chantiers promis par le président de la République lors de la dernière campagne électorale, partant du fait que le texte du projet de loi de finances pour l'exercice 2025 tend à consacrer des visées politiques d'une importance exceptionnelle", précise le communiqué.

Le Bureau a estimé que "la même importance caractérise le projet de loi sur les collectivités locales afin de tracer la voie d'une Algérie victorieuse, dont les jalons sont posés et confortés par le président de la République".

Profitant, en outre, de cette opportunité et à la veille de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, M. Goudjil a adressé "ses félicitations et ses salutations aux moudjahidine et moudjahidate pour leurs sacrifices en faveur de la patrie".

Il a rappelé, à ce propos, "certaines étapes glorieuses de cette Révolution et de l'histoire de l'Algérie, jalonnée d'actes héroïques et de réalisations", mettant en avant "les qualités héroïques des martyrs et des moudjahidate et des moudjahidine durant la lutte contre le colonialisme et le recouvrement de la souveraineté nationale".

Pour ce qui est des questions orales et écrites, après leur examen, le Bureau a décidé de "transmettre celles qui remplissent les conditions requises au gouvernement".

La réunion s'est également penchée sur "les propositions des commissions permanentes, notamment celles relatives aux missions d'information et aux sessions d'audition, ainsi qu'aux activités visant à promouvoir la culture parlementaire".

Plusieurs de ces propositions "ont été validées et un programme de travail définitif sera établi ultérieurement, en coordination avec les commissions concernées", ajoute la même source.

Concernant la révision du règlement intérieur du Conseil de la nation, M. Goudjil a souligné "l'importance de ce dossier et le temps consacré à sa préparation, en raison de son impact sur la place de l'institution dans l'édifice institutionnel du pays et le statut du membre du Conseil de la nation au sein de la société".

Pour ce faire, M. Goudjil a appelé les membres du comité chargé de cette révision à "travailler de manière concertée avec les présidents des groupes parlementaires pour sa finalisation et le soumettre, par la suite, aux membres du Bureau avant d'être débattu lors d'une séance plénière qui sera consacrée à cet effet".