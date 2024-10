Afrique: L'Égypte affronte le Sénégal, la Mauritanie rencontre le Maroc

Les champions en titre de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer de la CAF, le Sénégal, auront une tâche ardue dans leur quête pour défendre leur couronne continentale lorsqu'ils affronteront le pays hôte, l'Égypte, en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer de la CAF Égypte 2024.

Les deux favoris du tournoi s'affronteront dans la première demi-finale à 15h00, heure locale, pour déterminer qui accédera à la finale du tournoi continental à Hurghada.

L'Égypte, qui a fait un sans-faute en phase de groupes en remportant ses matchs contre le Ghana, la Tanzanie ainsi que le Maroc, qui a terminé deuxième, aborde cette rencontre avec une grande confiance.

Les champions en titre, de leur côté, ont connu un début de compétition plutôt hésitant, avec une défaite 5-2 contre la Mauritanie, qui participait pour la première fois. Toutefois, ils se sont bien repris en battant le Mozambique et le Malawi pour décrocher leur place dans le dernier carré.

L'autre demi-finale, prévue à 16h30, opposera la Mauritanie au Maroc pour déterminer qui rejoindra la finale.

Après avoir créé la surprise en battant le Sénégal, la Mauritanie vit un véritable conte de fées lors de cette première participation et espère couronner cette aventure par une qualification pour la finale, ce qui leur permettrait de faire partie des trois représentants africains à la Coupe du Monde de Beach Soccer aux Seychelles l'année prochaine.

Les Seychelles, ainsi que les deux finalistes de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer de la CAF, représenteront l'Afrique lors de la Coupe du Monde.

Le Maroc, un adversaire discipliné, se prépare à gravir cette montagne difficile pour atteindre l'or, dans ce qui constitue leur sixième participation à la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer de la CAF.

Tous les matchs des demi-finales seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube officielle de la CAF, CAF TV.

Résumé des demi-finalistes :

ÉGYPTE · Pays hôte pour la deuxième fois après avoir organisé l'édition de 2018 où ils ont terminé à la troisième place.

· Finalistes lors de la dernière édition au Mozambique.

· Représentants de l'Afrique à la dernière Coupe du Monde de Beach Soccer aux côtés du Sénégal.

SÉNÉGAL · Le Sénégal est la nation la plus titrée de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer avec 4 titres. · Ils ont dominé les quatre dernières éditions, remportant le trophée en 2016, 2018, 2021 et 2022, et terminant deuxièmes derrière Madagascar lors de l'édition inaugurale en 2015. · Le capitaine sénégalais, Al Seyni Ndiaye, est le joueur le plus titré du tournoi et a fait partie de toutes les équipes sénégalaises victorieuses de la CAN de Beach Soccer.

MAURITANIE · Première participation de la Mauritanie à la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer de la CAF. · Leur qualification a été obtenue au détriment du Nigeria, double champion, qu'ils ont battu 6-5 au total des deux matchs. · La Mauritanie est dirigée par l'ancien capitaine de l'équipe nationale, Moussa Baghayogho, qui avait conduit la Mauritanie lors de sa première participation au CHAN au Rwanda en 2016.

MAROC · C'est la sixième participation du Maroc à la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer de la CAF. · Ils ont été demi-finalistes en 2015 et 2016. · Le Maroc possède deux médailles de bronze aux finales de la CAN de Beach Soccer (2021 et 2022). Ils ont terminé quatrièmes en 2016 et 2018.