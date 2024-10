Algérie: Des équipes médicales des services de santé militaire contribuent à enrayer les épidémies à Bordj Badji Mokhtar et à In Guezzam

ALGER — Une équipe médicale spécialisée de la Direction centrale des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale (MDN) se déplace, depuis le 12 octobre en cours, dans plusieurs régions des wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, où il a été procédé au diagnostic et au traitement des cas de diphtérie et de paludisme, tout en vaccinant les citoyens non infectés, indique, mercredi, un communiqué du MDN.

"Dans le cadre des nobles missions humanitaires des unités de l'Armée nationale populaire (ANP) et en soutien aux services de santé publique pour enrayer la propagation de certaines maladies et épidémies, notamment la diphtérie et le paludisme dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, au niveau de la 6e Région militaire (RM), une équipe médicale spécialisée de la Direction centrale des services de santé militaire du MDN s'est déplacée depuis le 12 octobre 2024, dans plusieurs régions de ces deux wilayas frontalières, où il a été procédé au diagnostic et au traitement des cas de contamination parmi les habitants de ces régions, tout en vaccinant les citoyens non infectés", lit-on dans le communiqué.

Cette opération, ajoute le communiqué, a été marquée par "l'organisation d'une large campagne de sensibilisation des populations, notamment au niveau des villages reculés et des zones isolées, aux dangers et à la propagation de cette épidémie ainsi qu'à la limitation des déplacements, notamment vers les pays voisins qui connaissent la propagation de ces épidémies. L'accent a été mis sur la nécessité d'effectuer des examens médicaux, de signaler immédiatement et obligatoirement tout cas d'infection et de respecter les mesures préventives, notamment éviter les piqûres d'insectes vecteurs de maladies".

A cet égard, il a été procédé au remblayage de toutes les mares d'eau dans le territoire de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, ainsi que l'élimination des lieux de reproduction et de prolifération des moustiques.

"Cette opération, toujours en cours, réaffirme l'engagement de l'ANP à travers la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, pour soutenir le système de santé national et enrayer la propagation de ces maladies et épidémies", ajoute le communiqué du MDN.