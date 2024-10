Algérie: Ouverture de la 21e édition du Salon international Batiwest à Oran

ORAN — La 21e édition du Salon international du foncier, de la construction, de l'habitat, des travaux publics et de la céramique (Batiwest) s'est ouverte mercredi au Centre des conventions (CCO) Mohamed Benahmed d'Oran, avec la participation de près de 120 exposants nationaux et étrangers.

La cérémonie inaugurale de cette manifestation, organisée sous le slogan : "Pour l'édification d'une Algérie forte et moderne", a été présidée par le wali d'Oran, Saïd Sayoud, en compagnie du Consul de Turquie à Oran.

Dans son allocution, M. Sayoud a déclaré que "ce salon est un rendez-vous important et un espace de rencontres et d'échanges d'expériences entre les professionnels des secteurs du foncier et de la construction, de même qu'il permet d'établir des relations de partenariat avec les entreprises étrangères présentes à cette manifestation".

Il a, également, souligné que la wilaya d'Oran connait "une dynamique exceptionnelle" dans le domaine de l'habitat, marquée, notamment, par la réalisation de plusieurs projets dans les différents programmes et formules d'habitat qui lui ont conférés plus d'attractivité et l'ont hissés au rang de pôle touristique par excellence, relevant, dans ce contexte, que plus de 1.200 promoteurs fonciers et immobiliers privés et publics sont recensés dans la wilaya.

Le responsable a affirmé, d'autre part, que ses services "oeuvreront à encourager ce genre de manifestations afin d'accélérer la dynamique de développement dans tous les secteurs d'activité, à l'instar de l'habitat et des travaux publics afin d'assurer une plus-value à la capitale de l'Ouest".

%

Organisé par l'agence "SB-Events Com Compagny", ce salon regroupe, cinq jours durant, près de 100 entreprises nationale et 20 autres étrangères de Turquie (invité d'honneur), de Chine, des Emirats arabes unis, d'Allemagne, d'Italie, ainsi que le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et des établissements financiers spécialisés dans le financement des projets d'habitat, outre des établissements du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, a-t-on signalé.

De son côté, le Commissaire de cette manifestation économique, Zoubir Ouali, a déclaré que le salon est marqué par la participation d'entreprises algériennes nouvellement créées, spécialisées dans la fabrication de matériaux de construction qui ambitionnent de commercialiser leurs produits dans les régions ouest et sud-ouest du pays notamment.

En marge du salon, des rencontres bilatérales seront organisées entre des opérateurs algériens et leurs homologues turques dans le but d'encourager le partenariat, de même que des conférences, qui seront notamment axées sur les thèmes de la construction, de l'habitat et des énergies renouvelables en Algérie.