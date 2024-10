Madagascar: Plume de P - Education civique et électorale

Le résultat des urnes entraîne des répercussions directes sur le quotidien de toute une population. C'est pour cela qu'il est nécessaire que chaque individu, prenne le temps d'analyser et de comprendre la situation politique, économique et sociale de son pays, et cela ne se fait pas en un jour !

Il est donc important, qu'importe le moment, que les citoyens soient préparés à cette étape cruciale qui est non seulement un droit mais aussi un devoir.

Les citoyens doivent réaliser que les élections ne portent pas seulement sur des individus, mais aussi sur des valeurs.

Certes, choisir un individu charismatique peut inspirer confiance et espoir. On peut aussi trouver plus facile de s'identifier à une personne qu'à un ensemble d'idées ou de valeurs qui peuvent paraître abstraites ou difficiles à comprendre.

Cependant, l'histoire a prouvé que l'exercice du pouvoir peut altérer le comportement, les valeurs et les perceptions des individus, souvent en les conduisant à des abus, à de l'arrogance ou à une déconnexion avec leur entourage.

Arrivés au pouvoir, certains peuvent commencer à croire qu'ils sont supérieurs aux autres, ce qui peut les amener à ignorer les avis et les préoccupations des autres.

Quand ils sont entourés de personnes qui partagent leurs opinions et ne les remettent pas en question, ils peuvent être amenés à adopter des comportements de plus en plus autoritaires et, avec le temps et la distance croissante de la vie quotidienne des citoyens, certains dirigeants peuvent complètement dérailler. Sans obligation de résultat et couverts d'une immunité qui leur permet d'agir sans crainte de poursuites judiciaires, ils prennent des décisions sans tenir compte des conséquences pour le peuple.

C'est pour cela que l'éducation civique et électorale est importante afin que les électeurs puissent le moment venu faire le bon choix en leur âme et conscience.

Choisir un président sur la base de ses valeurs et idées contribue à la construction d'un avenir politique plus solide, plus éthique et plus aligné avec les aspirations des citoyens.