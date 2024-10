Algérie: La coopération économique et parlementaire au cœur des entretiens entre M. Boughali et son homologue sud-coréen

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a examiné, mercredi à Séoul, avec son homologue, le président de l'Assemblée nationale de Corée du Sud, M. Woo Won-shik, la coopération économique et parlementaire entre les deux pays, ainsi que plusieurs questions d'intérêt commun, indique un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

A l'entame des entretiens en présence de la délégation parlementaire algérienne, les deux parties ont souligné le cadre général consacrant les relations bilatérales dans le contexte de l'amitié et de la confiance mutuelle depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, marquées par la signature de "la déclaration de partenariat stratégique en 2006", en sus de plusieurs accords couvrant divers domaines de coopération et d'échanges de visites.

Dans ce cadre, M. Boughali et son homologue sud-coréen ont mis l'accent sur le "renforcement de la coopération entre les deux pays et les moyens de la promouvoir au niveau requis, conformément au principe gagnant-gagnant".

Ils ont également évoqué la "prochaine réunion de la commission ministérielle mixte entre les deux pays à même de soutenir et de mettre en place les mécanismes de coopération dans tous les domaines", selon la même source.

%

A cette occasion, le président de l'Assemblée nationale coréenne a évoqué "le rôle des entreprises coréennes et de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA)", notamment dans la "facilitation de la coopération entre les entreprises algériennes et coréennes, le soutien de la production nationale et l'accès des entreprises coréennes en Algérie".

De son côté, M. Boughali, en visite officielle en Corée du Sud, a loué les efforts consentis par les deux pays "en vue de stimuler les domaines de coopération économique et commerciale et encourager l'initiative coréenne visant à renforcer la coopération dans le domaine des technologies modernes, ainsi que la présence des plus grands groupes mondiaux coréens en Algérie".

Il a rappelé que la coopération "ne doit pas se limiter au domaine commercial, mais doit s'élever à un niveau d'investissement productif, impliquant le transfert d'expertise et la formation de la main-d'oeuvre algérienne".

En matière de coopération parlementaire, les deux parties ont salué le rôle de la diplomatie parlementaire et des commissions d'amitié dans "la promotion de la coopération bilatérale et le renforcement des échanges entre les deux pays", notamment avec l'annonce prochaine de l'installation du groupe d'amitié algéro-coréen au sein de l'Assemblée nationale coréenne.

Sur le plan des relations internationales, les discussions ont porté sur les circonstances exceptionnelles actuelles, notamment aux niveaux régional et international, telles que le dossier du Moyen-Orient, avec toutes ses dimensions et répercussions sur Ghaza et le Liban, ainsi que la situation dans la péninsule coréenne et "les moyens pratiques d'aboutir à des solutions pacifiques dans la région".

Dans ce cadre, l'accent a été mis sur " la coopération bilatérale" dans les différents fora internationaux, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, où les deux pays siègent en tant que membres non permanents, a conclu la même source.