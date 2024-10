Addis Abeba — Les pays du bassin du Nil devraient mettre en oeuvre efficacement l'accord-cadre de coopération (ACC) pour relever les défis communs et bénéficier à leur population, a exhorté le professeur adjoint Ter Majok à l'Institut d'études sur la paix et la sécurité de l'Université de Juba.

S'adressant à l'ENA, Majok a noté que l'ACC fournit un cadre crucial aux pays du bassin du Nil pour travailler ensemble et utiliser durablement les ressources en eau partagées.

En mettant en oeuvre l'ACC, les pays du bassin fluvial peuvent relever les défis croissants liés à l'eau et assurer le bien-être de leurs populations, a-t-il indiqué.

« La population explose et nous coupons des arbres. Nous aurons moins de précipitations. Les gens et les gouvernements auraient recours aux eaux du Nil pour s'assurer d'avoir de la nourriture, sinon, ce sera difficile. « Ce cadre juridique guidera chaque pays dans la mesure de ses moyens d'action dans les limites de son intégrité territoriale. J'exhorte donc les membres des pays du bassin du Nil à travailler ensemble pour garantir que le fleuve soit utilisé dans le meilleur intérêt de la population », a expliqué Majok.

À cet effet, les pays du bassin du Nil devraient mettre en oeuvre l'accord-cadre pour relever les défis et bénéficier à leur population, a-t-il exhorté.

« Mon message est très simple : respectons l'accord-cadre. Les pays ont consacré du temps, des ressources et de l'expertise à l'élaboration de ce document, qui a fait l'objet d'une large consultation, et chaque pays l'a ratifié, et à partir de là, il ne reste plus qu'à le mettre en oeuvre », a déclaré Majok.

%

« Les États membres du bassin du Nil ont signé et ratifié ce cadre, y compris le Soudan du Sud, qui est en fait le dernier pays à le ratifier. Donc, en termes de légalité, ce document est contraignant, et chaque État membre du bassin du Nil a le droit de faire ce qu'il veut avec les eaux de son territoire. « Il nous faut donc encore... coopérer et voir comment les pays riverains comprennent leurs intérêts communs dans le cadre juridique », a déclaré Majok.

Comme le document est contraignant, les gens peuvent même s'adresser aux tribunaux ou à l'Union africaine pour intenter des actions en justice en cas de malentendu sur le traité, a-t-il expliqué.

Évoquant la nécessité de discuter des malentendus, il a poursuivi en disant : « Je crois toujours que les pays concernés peuvent s'asseoir à la table et négocier et discuter des points de malentendu. »

Le chercheur a souligné la nécessité pour les pays de donner la priorité à la coopération, de résoudre les différends par le dialogue, en adhérant aux principes énoncés dans l'accord-cadre.

« Cet accord-cadre apportera une paix durable car il a donné à chaque partie ou à chaque pays son droit, en cas de différend, les gens peuvent en témoigner et peuvent contester les décisions qui sortent de ce cadre. Ce cadre appelle toujours les pays à travailler en collaboration », a-t-il noté.

Une véritable coopération et une compréhension des intérêts mutuels sont essentielles pour résoudre les différends par le biais de l'accord-cadre, a noté le chercheur.