Algérie: Vers la création de plus de 10.000 postes d'emploi dans le secteur en 2025

ALGER — La création de plus de 10.000 postes d'emploi dans le secteur de l'Energie et des Mines est prévue en 2025, a indiqué, mercredi, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Lors d'une séance d'audition devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances PLF 2025, présidée par M. Mohamed Hadi Oussama Arbaoui, président de la Commission, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, M. Arkab a fait savoir que le secteur de l'Energie et des Mines vise "la création de plus de 10.000 nouveaux postes d'emploi en 2025", relevant que le nombre des travailleurs dans ce secteur s'élève à près de 300.000 travailleurs en 2024, soit une hausse de 4.000 emplois directs par rapport à 2023.

Dans ce cadre, M. Arkab a mis en exergue l'importance de la formation et du développement du capital humain, se félicitant des efforts de Sonatrach, Sonelgaz, et Sonarim, à travers leurs instituts de formation, dans le développement de programmes de formation spécialisée visant à former les travailleurs et à les doter des compétences requises.

Dans son allocution, le ministre a passé en revue les mesures inscrites dans la loi de finances de l'année 2025, liées au secteur de l'Energie et des Mines, notamment en ce qui concerne l'inscription de l'activité de production des engrais en tant qu'activité stratégique et les exonérations fiscales relatives à un nombre d'activités.

%

Evoquant les projets de réalisation de cinq (5) stations de dessalement d'eau d'une capacité globale de 1,5 million m3/jour le long du littoral algérien, M. Arkab a rappelé que le taux d'avancement des travaux de réalisation de ces stations a atteint 80%, avec "leur entrée en service progressive avant la fin de l'année en cours".

S'agissant du projet du gazoduc transsaharien (TSGP) reliant le Nigéria et l'Algérie, via le Niger, permettant l'exportation de 30 milliards m3 de gaz par an vers les marchés européens, le ministre a affirmé que les études de faisabilité ont été finalisées, rappelant la tenue "prochaine" d'une réunion tripartite entre les ministres du Pétrole et de l'Energie des trois pays pour "le lancement effectif" de ce projet.