Algérie: 70e anniversaire de la Guerre de libération - Rebiga souligne l'importance de préserver la mémoire nationale

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga a mis l'accent, mercredi à Alger, sur l'importance de poursuivre la préservation de la mémoire nationale et de porter haut et fort la voix de l'Algérie victorieuse et ce dans le cadre des festivités du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération.

M.Rebiga qui présidait l'ouverture d'une conférence au Musée national du Moudjahid à l'occasion du 70e anniversaire de la réunion des six chefs historiques, a affirmé que "la célébration du 70e anniversaire de la Guerre de libération est une halte pour renouveler le serment fait à ces héros et une occasion pour préserver leur mémoire et défendre les valeurs humaines pour lesquelles ils se sont sacrifiés afin de porter haut et fort la voix de l'Algérie victorieuse".

"L'Algérie qui était hier le symbole de la libération, est désormais un modèle de développement et de modernité", a-t-il dit.

Dans ce sillage, M. Rebiga a rappelé que "Novembre demeurera une source d'inspiration pour tous les hommes libres du monde" et que l'Algérie restera "un rempart imprenable défendant les causes justes dans le monde, notamment les causes palestinienne et sahraouie".

A l'occasion de cette conférence, plusieurs interventions ont été données sur la réunion des six chefs historiques (Mustapha Ben Boulaid, Mohamed Boudiaf, Krim Belkacem, Larbi Ben M'hidi, Rabah Bitat et Didouche Mourad).

Le ministre des Moudjahidine a mis en avant "l'importance majeure qu'accorde le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune aux jeunes en vue de poursuivre le processus d'édification dans le contexte des défis internationaux et régionaux actuels".