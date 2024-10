Angola: Le pays présente des rapports sur les droits de l'homme

Luanda — L'Angola présentera les rapports périodiques sur la mise en oeuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de son protocole additionnel sur les droits de la femme en Afrique, lors d'une réunion connexe, qui aura lieu jeudi, à Banjul, en Gambie.

Il s'agit de la 81ème session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, au cours de laquelle le pays va aussi dévoiler des rapports sur la mise en oeuvre du Protocole de Maputo et de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes en Afrique (Convention de Kampala).

Les rapports préparés par la Commission intersectorielle pour la préparation des rapports nationaux sur les droits de l'homme de l'Angola, et transmis au Comité de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, rendront compte des progrès réalisés dans les domaines susmentionnés, des mesures législatives, des politiques institutionnelles, de l'actuel cadre des droits de l'homme en Angola et ses défis.

La lutte contre les violences domestiques et la lutte pour l'égalité des sexes, la mise en oeuvre des droits des personnes déplacées internes, entre autres, seront également abordées dans les rapports.

Le dialogue entre les représentants de l'État et les membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples consistera en la présentation d'une intervention de l'État angolais, qui sera prononcée par la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme, Ana Paula do Sacramento Neto.