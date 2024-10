Afrique: Ouverture de la 4ème édition du CABEF 2024 à Libreville au Gabon

L'ouverture de la 4ème édition du Forum Central Africa Business Energy (CABEF) 2024 a eu lieu ce mercredi 23 octobre à Libreville au Gabon et ce, jusqu'au 25 du mois.

C'est le Vice Président de la transition, Joseph Owondault Berre, qui a procédé l'ouverture des travaux de cette énième édition, en présence du Premier ministre, Raymond Ndong Sima, du ministre du Pétrole, Marcel Abéké , Nathalie Lum, présidente du CABEF et certains ministres. Ce rendez)vous de Libreville démontre la nécessité d'une organisation sous-sous-regionale qui ferait du gaz naturel, un des éléments clefs de croissance.

La capitale gabonaise devient, du 23 au 25 octobre, le coeur des échanges sur le gaz naturel. La 4ème édition du Forum Central Africa Business Energy (CABEF) 2024 s'y tient. Ce rendez-vous de Libreville réunit plus de 2 000 participants. Il s'agit des investisseurs, des chefs d'entreprise, des experts et surtout, des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et bien bien d'autres venus d'ailleurs.

Le thème choisie à cet effet est : " Le gaz naturel comme clé de l'industrialisation et de l'accélération économique en Afrique centrale". En inaugurant l'ouverture des travaux de la quatrième édition, le Vice-Président de la transition gabonaise, Joseph Owondault Berre, a non seulement salué la tenue de cette énième édition au Gabon, mais a appelé à l'action et au sens de la responsabilité de tous. Il a d'ailleurs indiqué que le thème choisi résonne comme un appel à l'action, un moyen de repenser l'avenir énergétique et économique de la sous-région.

%

La capitale gabonaise est le carrefour de l'histoire industrielle pétrolière et gazière en Afrique centrale. Les autorités gabonaises en sont conscientes. Le ministre du Pétrole Marcel Abéké, président en exercice de l'organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a souligné que son pays ambitionne de faire de la ressource gazière, un tremplin pour l'industrialisation complète du Gabon dans les dix prochaines années.

Nathalie Lum, présidente du CABEF n'a pas manqué de souligner l'importance et la nécessité des ressources gazières pour la santé économique de la sous-région Afrique centrale. Elle estime d'ailleurs que : "le gaz naturel n'est pas seulement une source d'énergie, mais la clé de notre renaissance permettant à l'Afrique centrale de cesser d'être un suiveur dans l'économie mondiale pour devenir un acteur pionnier d'un modèle de développement africain".

Le Vice Président de la République gabonaise, le ministre Marcel Abéké, comme bien d'autres, ont exhorté les uns et les autres, à la participation commune, à la solidarité pour tracer un avenir industriel commun pour une Afrque centrale prospère et stable économiquement.