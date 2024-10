Algérie: Musique - Ouverture de la 9e édition du Grand Prix El-Hachemi-Guerouabi

ALGER — La 9e édition du Grand Prix El-Hachemi Guerrouabi s'est ouverte devant un nombreux public mercredi soir à Alger avec les prestations de six jeunes talents sur la vingtaine en lice cette année pour le podium.

Accueilli sur le hall de l'auditorium du palais de la Culture Moufdi-Zakaria, par une exposition de photographies, retraçant la carrière artistique d'El Hadj El Hachemi Guerouabi, le public a eu droit à de belles prestations animées par six jeunes talents d'Alger, qui ont repris, de célèbres pièces du Cheikh, accompagnés par un ensemble de six musiciens, baptisé pour la circonstance, "Orchestre El-Hachemi-Guerouabi", dirigé par Smaïl Ferkioui.

Premier à ouvrir la compétition, Houssem-Eddine Zitouni, avec "Sbayet zoudj", relayé par le jeune Mohamed Arab Fethani qui a présenté "Mohamed Istafek El Bari" et Mohamed Merouane Lamini avec "Chouf Mahboubi Zahw el khater".

Dans la joie et la convivialité, Melissa Benhafida, seule femme à concourir lors de ce premier soir, a occupé la place du "Cheikh" pour rendre avec une voix cristalline, "Ya El Werka", suivie de Mouad Benzaoui qui, pour sa part, a choisi d'interpréter "Youm el khemis", et de clore ce premier soir de compétition avec le jeune Mehdi Sekhri qui, lui, a opté pour la reprise de "Nechki B'âmri".

Les dix-huit qualifiés à la phase finale du Grand Prix "El-Hachemi-Guerouabi", seront évalué par un jury de professionnels expérimentés, composé, à la présidence de ce collectif par l'auteur-compositeur et interprète de la chanson chaâbie, Mohamed El Amraoui, secondé par le compositeur, spécialiste en musique et en techniques de l'instrument, Mohamed Rouane et du professeur, poète et chercheur dans le patrimoine et la poésie du Melhoun, Khaled Yacine Chahlal.

%

Le premier soir de cette 9e édition a pris fin en apothéose avec une prestation époustouflante du Maître Abdelkader Chaou qui a galvanisé l'assistance, avec son talent d'interprète, rendant quelques titres du Cheikh El Hachemi Guerouabi, et d'autres de son propre répertoire.

Auparavant et en début de soirée, cinq des lauréats des années précédentes, en l'occurrence, Sid Ahmed Derradji (2014), Salim Sidi Idriss et Ghofrane Bouaïcha (2022) et Abdelkader Yacine et Rayane Mechentel (2023) ont interprété quelques pièces du regretté Cheikh El Hadj El Hachemi Guerrouabi (1938-2006), après une courte projection d'un document filmé retraçant son parcours singulier, jalonné de réussites et de succès.

D'autre part, les artistes de renom, Hamidou, Mohamed El Amraoui et Mohamed Rouane, célébreront l'oeuvre consistante du Cheikh, en restituant au public, certains des refrains qui ont marqué sa carrière.

Des hommages seront, par ailleurs rendus à de grandes figures disparues de la chanson algérienne à travers la projection de documents filmés retraçant leurs carrières artistiques, celles du Cheikh El Hasnaoui (1910-2002), et Kamel Messaoudi (1961-1998) notamment.

En présence de plusieurs artistes, le public a pris du plaisir à apprécier l'oeuvre colossale du Cheikh El Hachemi Guerouabi, cédant au déhanchement dans la délectation et remerciant les artistes avec des salves d'applaudissements et des youyous nourris.

Organisé sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, la wilaya d'Alger et l'Office national du droit d'auteur et des droits voisins (ONDA), le Grand Prix "El-Hachemi-Guerouabi", créé en 2014, vise à préserver et transmettre le patrimoine de la chanson chaâbie, par la découverte et la promotion de jeunes et nouveaux talents dans ce genre de musique populaire.

La 9e édition du grand prix El Hachemi-Guerouabi se poursuit jusqu'au 26 octobre, avec au programme de la soirée de jeudi, l'entrée en compétition de six autres candidats en lice pour le podium et un hommage à l'endroit de la regrettée Seloua (1935-2021), diva de la chanson algérienne, dont le souvenir sera rappelé par la grande Hassiba Abderraouf.