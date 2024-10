Afrique: Ouverture du processus d'accréditation des médias pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024 au Maroc

La CAF a annoncé que le processus d'accréditation des médias pour la Ligue des Champions Féminine Maroc 2024 est maintenant ouvert.

La date limite de demande d'accréditation est fixée au mardi 29 octobre 2024.

Ce tournoi réunira les meilleurs clubs de football féminin du continent, mettant en valeur leur talent et leur passion sur une scène internationale dont AS FAR, Aigles de la Médina, TP Mazembe, University of Western Cape, Mamelodi Sundowns, Tutankhamun, Commercial Bank of Ethiopia et Edo Queens.

La quatrième édition de la Ligue des champions féminine de la CAF aura lieu du 9 au 23 novembre 2024 au Maroc.

Les professionnels des médias intéressés par la couverture du tournoi sont invités à demander une accréditation via le portail officiel, CAF Media Channel.

Pour plus d'informations et d'assistance concernant le processus d'accréditation, veuillez contacter la Division de la Communication de la CAF à communications@cafonline.com.