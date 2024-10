Cote d'Ivoire: Développement durable- La filiale d'un groupe énergétique publie son premier rapport local

Le Groupe énergétique italien, Eni a publié ce jeudi 24 Octobre 2024 à Abidjan, son premier rapport local de développement durable pour la Côte d'Ivoire. C’était au cours d’une cérémonie de présentation qui s'est déroulée en présence de représentants d'institutions, d’organisations non gouvernementales, de fournisseurs et de partenaires impliqués dans les projets dudit groupe énergétique en Côte d’Ivoire. Ce rapporte décrit les réalisations de l'entreprise et ses objectifs futurs au profit des parties prenantes locales.

« Depuis la découverte en 2021 du champ de Baleine, le plus grand jamais exploité en Côte d'Ivoire, Eni a lancé de nombreux projets de développement durable conformes aux plans nationaux de développement du pays et aux objectifs de développement durable des Nations unies », a déclaré Luca Faccenda, le Directeur général pour la Côte d'Ivoire. Aussi, il a ajouté : « Ces projets associent le développement de l'entreprise à la croissance du pays et représentent une part essentielle de l'héritage que nous avons l'intention de laisser derrière nous. En investissant dans des initiatives de décarbonisation, de diversification économique, d'éducation et de santé, nous avons ouvert un portefeuille d'opportunités pour une croissance partagée, équitable et inclusive pour la Côte d'Ivoire. »

%

Le groupe a adopté les meilleures technologies disponibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du projet Baleine, le premier projet de développement en amont à émissions nettes nulles (Scope 1 et 2) en Afrique. L'une des initiatives les plus remarquables est la distribution de foyers améliorés pour remplacer les méthodes de cuisson traditionnelles. À ce jour, plus de 100 000 cuiseurs, tous produits localement, ont été distribués, avec un objectif de 500 000 unités d'ici à 2030. Ce programme a déjà amélioré la qualité de vie de plus de 500 000 personnes dans plus de 1 000 villages et vise à impliquer plus de 2 millions de personnes, contribuant ainsi de manière significative à la réduction des émissions.

Parallèlement, Eni a achevé les études de faisabilité nécessaires au lancement d'un important projet de conservation et de reboisement couvrant 155 000 hectares dans 14 forêts classées de Côte d'Ivoire, en coopération avec le ministère des eaux et forêts et le Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique. Le projet vise non seulement à protéger le patrimoine forestier, mais aussi à restaurer les zones dégradées, en promouvant une gestion durable des ressources naturelles.

L'implication directe des communautés locales est un élément clé du projet, qui comprend des activités de sensibilisation, des formations sur les pratiques durables et de nouvelles opportunités économiques liées à la protection et à la restauration des forêts. Outre la préservation de la biodiversité, ces interventions contribuent à améliorer les conditions de vie des communautés rurales, créant ainsi une synergie entre la protection de l'environnement et le développement social.

Également l’entreprise contribue également à la diversification économique de la Côte d'Ivoire à travers la production d'huile végétale à partir de résidus forestiers pour les bioraffineries. Grâce à un accord pluriannuel avec la Fédération des producteurs d'hévéa (Fph) du pays, ce projet implique des milliers d'agriculteurs dans la récolte de graines résiduelles dans les plantations existantes, couvrant à ce jour une superficie de plus de 50 000 hectares sur un total de plus de 300 000 hectares de producteurs participant à l'initiative. L'initiative contribue à fournir une nouvelle source de revenus et à intégrer les producteurs dans la chaîne de valeur des biocarburants. Cette approche permet non seulement de valoriser les résidus agricoles locaux, mais aussi de créer de nouvelles opportunités d'emploi et de développement pour les communautés rurales.

En 2023, Eni a engagé plusieurs fournisseurs ivoiriens des secteurs de la logistique, de la maintenance et des services techniques, soutenant ainsi la croissance des entreprises locales et le renforcement de leurs compétences en matière de santé, de sécurité et d'environnement. En termes de formation, l'entreprise a également dispensé plus de 7 000 heures de formation en 2023, bénéficiant environ 135 employés et favorisant l'adoption de pratiques sûres et durables dans le travail, ainsi que la promotion de deux masters dans les secteurs de l’amont et de l’aval pétroliers, en collaboration avec l'École Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), afin de créer un pont entre le monde de la formation et le monde du travail.

Dans le secteur de l'éducation, 20 écoles primaires et 2 écoles secondaires ont été rénovées à Port-Bouët et dans la région du Sud-Comoé, améliorant l'accès à l'eau et à l'électricité et fournissant du matériel pédagogique à plus de 13 000 élèves. Les écoles rénovées, équipées d'infrastructures modernes pour assurer des conditions d'apprentissage plus sûres et plus fonctionnelles pour les élèves et le personnel scolaire, ont été inaugurées en coopération avec le Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation entre autres. Empêché, M. Coulibaly Mamadou Sangafowa, ministre des Mines, du pétrole et de l’énergie était représenté par M. Bienvenu Essé, le Directeur général des Hydrocarbures. Au nom du gouvernement ivoirien, M. Essé a salué l’engagement du Groupe énergétique italien dont les engagements en matière de développement durable cadrent bien avec la vision des hautes autorités ivoiriennes.