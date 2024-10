Madagascar: Kintana Football - Trois évènements pour célébrer le 5ème anniversaire

Cette année, le club Kintana Football, regroupant Kintana Academy et Jet Kintana, fête son cinquième anniversaire. Fondé en 2019, ce club a pour vocation de former des jeunes talents et de les accompagner vers une carrière professionnelle dans le football.

Son parcours, déjà riche, se traduit par l'intégration de plusieurs de ses joueurs au sein des équipes nationales Barea, tels que Houssen, Zola et Berajo. Kintana Academy, l'école de football du club, a également brillé sur la scène locale. Elle a remporté de nombreuses coupes dans divers championnats et tournois, dont le Tournoi d'Antsirabe 2022 avec l'équipe U15 et le Challenge Cup Orange U17 en 2023.

Les jeunes footballeurs du club ne cessent de prouver leur talent et leur détermination. Pour célébrer ces succès et l'évolution du club, Kintana Football a prévu une série d'événements tout au long de novembre. Le premier temps fort sera le « Tournoi des Étoiles », un événement dédié aux jeunes joueurs âgés de 6 à 18 ans, qui se déroulera les 10, 16 et 17 novembre sur le terrain de Tananasoa à Ambohimanga Rova.

Le 24 novembre, la « Corporate Partner Cup » réunira les partenaires du club depuis sa création, renforçant ainsi les liens avec ceux qui soutiennent l'essor du club. Cet événement se tiendra au Stade Barea Mahamasina, sur le terrain annexe. Enfin, pour clore ces célébrations en beauté, le club organise le « Cabaret dansant 5ème anniversaire Kintana » le 1er décembre, avec les performances de Samoëla et Dj Natoo. Cet événement, qui se déroulera à l'Espace Mahatehotia à By-pass à partir de 12h30, est ouvert à tous les membres du club, amis et fans des artistes.

« Pour les 5 prochaines années, le club souhaite aller plus loin pour le développement de ses joueurs et le développement du football malgache avec notamment la participation de ses équipes de jeunes à des tournois internationaux, le transfert de ses jeunes vers des clubs professionnels à l'étranger mais surtout la création d'un futur centre de formation », a souligné Miary Rafidison, directrice de Kintana Académie.