Madagascar: MJS - Moustapha Marson exige la transparence des fédérations

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Moustapha Marson, a abordé des sujets cruciaux hier lors d'une conférence de presse, prenant pour point de départ les récents résultats des Barea.

« En tant que premier responsable de la jeunesse et des sports à Madagascar, nous assumons pleinement la responsabilité des résultats, qu'ils soient échecs ou victoires, de chaque fédération », a déclaré le ministre. En effet, une réflexion a été menée au sein de ce ministère, non seulement pour le football, mais pour toutes les 46 fédérations sportives existantes. Le ministre a insisté sur la nécessité de réviser leurs structures de base.

« Les lois et règlements relatifs à la pratique du sport doivent être appliqués avec transparence et bonne gouvernance dans toutes les disciplines sportives. La sélection des membres des équipes nationales doit être transparente, sans népotisme ni favoritisme. Ces athlètes doivent être traités sur un même pied d'égalité, qu'ils soient locaux ou expatriés, en respectant leurs entraîneurs. Nous devons prioriser les disciplines susceptibles de remporter des victoires sur la scène internationale. Nous allons multiplier les compétitions au niveau national et régional, et renforcer les capacités de nos techniciens selon les normes internationales », a-t-il annoncé.

%

Suite toujours aux résultats décevants des Barea, le ministre a fait savoir que le Maroc souhaite apporter son expertise au football malgache. Cependant, les accords de coopération signés depuis novembre 2016 entre Madagascar et le Maroc seront relancés. Des techniciens et acteurs de la Fédération suivront une formation au Maroc à partir de novembre. Ils reviendront à Madagascar avec un plan de travail précis pour redresser la situation dans cette discipline. Il a également évoqué le Stade de Barea, toujours en quête d'homologation.

« Notre chef d'État est le premier fan des Barea. Il comprend nos besoins et les défis auxquels nous faisons face quotidiennement. Il nous a encouragés à obtenir l'homologation du Stade Barea dans les plus brefs délais. Dans ce cadre, nous avons envisagé plusieurs types de partenariats et de coopérations avec des partenaires nationaux et étrangers, avant de faire à nouveau appel aux inspecteurs de la CAF et de la FIFA pour obtenir une nouvelle validation », a-t-il déclaré.