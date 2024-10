Maroc: Rabat - La connectivité des territoires facteur majeur du renforcement de l'économie locale (séminaire)

Rabat — La connectivité des territoires en tant que facteur majeur du renforcement de l'économie locale a été au centre d'un séminaire organisé, mercredi à Rabat, à l'initiative du Conseil du développement et de la solidarité (CDS).

Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre des séminaires axés sur le développement territorial, a mis en lumière l'importance de la connectivité routière, aérienne et ferroviaire, ainsi que de l'internet haut débit dans le désenclavement et le renforcement de l'économie locale et dans l'attrait des investissements.

Intervenant à cette occasion, le Conseiller de Sa Majesté le Roi, André Azoulay, a souligné que le Royaume joue aujourd'hui dans la cour des grands, eu égard à sa forte dynamique et à son positionnement stratégique qui représentent une nouvelle réalité dans la région.

Il a, dans ce sens, mis en avant l'importance des connexions domestiques dans le développement territorial et la nécessité de s'ouvrir et d'investir de nouveaux espaces.

Évoquant la thématique de cette rencontre, M. Azoulay a mis l'accent sur la pertinence du sujet choisi, affirmant qu'il s'agit d'"un sujet opportun, sur lequel nous avons besoin d'une pédagogie, d'une visibilité et d'une responsabilité".

De son côté, le président du Conseil du développement et de la solidarité, Mohamed Benamour a souligné que depuis plus de 15 ans, le développement inclusif et durable a été au cœur des préoccupations du CDS, qui est un Think tank indépendant issu de la société civile, un espace de dialogue, de débat et un laboratoire d'idées émises en intelligence collective.

Et d'ajouter que les analyses, conclusions et recommandations qui émanent des travaux du Conseil consistent en la recherche de pistes d'accélération du rythme de développement du Royaume.

Cette action est à l'origine de la motivation des membres et experts du CDS, qui consiste à participer en interaction avec les institutions publiques au process prévalant à la décision, a poursuivi M. Benamour, estimant que la publication et la diffusion des travaux issus des rencontres organisées par le Conseil reflètent son ambition à participer à une mission d'information utile au public.

Pour sa part, le président-directeur général de la compagnie RAM, Abdelhamid Addou, a mis en avant les différentes stratégies de la compagnie en lien avec les orientations du Royaume, en particulier en matière de promotion du secteur touristique, de renforcement des liaisons avec les Marocains du monde, de transport vers les lieux saints, de diplomatie, de coopération africaine et de désenclavement des régions.

Après avoir exposé les différents programmes et promotions proposés par la RAM, M. Addou a précisé que la compagnie vise à transporter 21 millions de touristes en provenance de 69 pays sur cinq continents à l'horizon 2037, contre 5 millions de touristes venant de 46 pays sur quatre continents en 2023, soulignant que la RAM prévoit d'augmenter sa flotte et de lancer de nouvelles liaisons moyen-long courrier.

Quant à Samir Kheldouni Sahraoui, membre du CDS, il a mis en lumière les différents enjeux économiques auxquels fait face la région de Drâa-Tafilalet, y compris la baisse de l'indice de développement humain, la faible densité de population et les problèmes de connectivité, assurant que la région dispose de ressources naturelles et un potentiel énergétique, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.

M. Kheldouni Sahraoui a noté que le tourisme environnemental et l'industrie cinématographique peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation du développement durable et la création d'emploi dans la région, appelant à renforcer les liaisons aériennes et à établir une feuille de route visant la promotion du secteur du tourisme par le biais de la formation et l'amélioration de la promotion au niveau de la région.

Au programme de cette rencontre figurent deux panels axés respectivement sur le "transport aérien et développement du tourisme" et "agriculture et agro-industrie : vecteurs de développement et de désenclavement des territoires", avec la participation d'acteurs institutionnels et économiques, ainsi que des experts.