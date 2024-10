Maroc: ONU - M. Hilale briefe le Conseil de sécurité sur la situation en République Centrafricaine

Nations Unies (New York) — A l'invitation de la présidence suisse du Conseil de sécurité, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale, en sa qualité de président de la Configuration République Centrafricaine de la Commission de Consolidation de la Paix (CCP), a briefé mercredi le Conseil sur les avancées en matière de consolidation de la paix dans ce pays africain.

Cette réunion a été marquée notamment par la présentation du rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation en République Centrafricaine, par la Représentante spéciale du Secrétaire général et cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza.

Dans son rapport, M. Hilale a souligné que la République Centrafricaine se trouve désormais à un moment décisif, voire un tournant crucial de son parcours vers une paix et une stabilité pérennes.

Il a évoqué, à ce propos, le changement de paradigme instauré sous le leadership du président Faustin Archange Touadera visant à sortir le pays d'une situation de crise prolongée et de dépendance de l'assistance humanitaire, vers le relèvement et le développement durable, afin de permettre à la RCA d'exploiter pleinement ses potentialités et ses riches ressources.

Le président de la Configuration RCA s'est félicité également de l'adoption en septembre dernier d'un nouveau Plan national de développement qui ambitionne non seulement de répondre aux besoins immédiats de la population centrafricaine, mais s'inscrit également dans une vision à long terme de paix, de réconciliation et de prospérité pour tous les Centrafricains.

Hilale a fait observer que la Configuration, en tant que partenaire indéfectible de la RCA, reste engagée à accompagner la mise en oeuvre de ce cadre stratégique, qui ne se limite pas à la croissance économique, mais qui embrasse une vision de paix, de réconciliation et de prospérité pour tous les Centrafricains.

Cette vision se manifeste, selon M. Hilale, à travers la promotion du dialogue inclusif et la réconciliation en impliquant toutes les parties prenantes, y compris les groupes armés, les autorités gouvernementales, la société civile et les communautés locales, ainsi que le renforcement des capacités des institutions pour qu'elles soient à la hauteur des défis actuels notamment en matière de développement.

Parmi les éléments constitutifs de cette vision figurent aussi la garantie de l'accès à la justice et le renforcement de l'État de droit, du développement économique inclusif et de la participation citoyenne.

Évoquant les élections locales de 2025, le président de la Configuration RCA a indiqué que ces échéances ne seront pas seulement un événement politique, mais un catalyseur pour la mise en oeuvre effective du Plan national de développement et ouvriront la voie à une gouvernance plus inclusive, transparente et réactive, essentielle pour bâtir un avenir de paix et de prospérité pour la République Centrafricaine.

Ce scrutin jouera un rôle crucial dans le renforcement de la démocratie locale, en permettant d'élire des représentants qui reflètent les aspirations et les besoins des communautés et favorisera la participation des citoyens dans le processus décisionnel, a précisé M. Hilale.

Il s'agit aussi, a-t-il ajouté, de promouvoir la responsabilité et la transparence, en incitant les élus locaux à rendre des comptes à leurs électeurs, ainsi qu'à être transparents dans la gestion des ressources et des projets de développement, améliorant ainsi la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Ces élections permettront en outre l'alignement des projets sur les besoins locaux, en permettant d'identifier et de prioriser les besoins spécifiques des communautés, en sus de la création de partenariats, en facilitant la création de partenariats entre les autorités locales, les ONG, et les acteurs privés.

Hilale a jugé essentiel que ces élections locales se tiennent dans les délais pour s'assurer de boucler le cycle électoral entamé en 2020, avant le début du prochain prévu en décembre 2025.

Dans ce contexte, il a souligné que la configuration RCA de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies continuera à jouer un rôle complémentaire essentiel dans l'appui à l'organisation de ces élections, ainsi qu'à la mise en oeuvre du Plan national de développement.

Ainsi, la Configuration poursuivra son plaidoyer auprès des partenaires bilatéraux, internationaux et régionaux en vue de faciliter la mobilisation de ressources financières et techniques nécessaires pour soutenir ces efforts de développement et de paix et continuera à servir de plateforme de coordination entre les différents acteurs nationaux et internationaux, assurant que les efforts soient alignés et efficaces en soutien aux priorités de la RCA en matière de consolidation de la paix.

Le président de la Configuration RCA a fait savoir qu'une réflexion est en cours pour aboutir à un Plan d'action, basé sur les priorités du pays, qui prenne en compte les avantages comparatifs et les capacités des différents acteurs, afin d'insuffler une nouvelle dynamique dans nos partenariats et accompagner au mieux les efforts de paix et de développement en République Centrafricaine.

La Configuration s'engage aussi à continuer de suivre de près les progrès réalisés en République Centrafricaine, afin d'ajuster les stratégies en fonction de l'évolution de la situation et des résultats obtenus.

Hilale a, par ailleurs, rappelé que la MINUSCA demeure un partenaire primordial pour les efforts de consolidation de la paix en République Centrafricaine, notant que cette Mission n'est pas seulement une force de maintien de la paix, mais également un partenaire essentiel dans le processus de stabilisation et de développement.

Il a enfin indiqué que la République Centrafricaine envisage son avenir avec détermination et engagement, appelant à saisir cet élan encourageant en vue d'inscrire définitivement le pays sur la voie du relèvement.

Les membres du Conseil de sécurité ont unanimement rendu hommage à la contribution notable de M. Hilale en tant que président de la Configuration RCA de la Commission de Consolidation de la Paix, illustrant la valeur ajoutée de l'engagement de la Commission de Consolidation de la Paix auprès du Conseil de sécurité.