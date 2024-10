Madagascar: Exploitation et abus sexuels en ligne - Plus de 300 millions d'enfants victimes par an

Le chiffre est très alarmant. Rien qu'en Afrique subsaharienne, les enfants âgés de 5 à 17 ans sont impliqués dans le travail des enfants au lieu de jouer et d'aller à l'école. Ils luttent contre la pauvreté pour leurs familles et sont privés de leur enfance et de leur avenir. Une centaine de millions de cas d'exploitation et d'abus sexuels en ligne envers les enfants ont aussi été signalés.

Terre des Hommes Pays-Bas lance son ListenUp ! Cette stratégie mondiale vise à prévenir et à mettre fin à l'exploitation des enfants. L'autonomisation des enfants et de leurs communautés, la mise en contact avec ceux qui ont le pouvoir d'engager le changement et l'utilisation des connaissances et de l'expertise pour co-créer des solutions durables et fondées sur des preuves conduiront à un changement systématique pour mettre fin à l'exploitation des enfants. Cela a été dit lors du lancement de la stratégie de la région africaine « Better Together » organisé par Terre des Hommes Pays-Bas.

L'écoute ! La stratégie qui a été lancée avec succès vise à s'attaquer aux causes profondes de l'exploitation d'ici 2030 et à co-créer des solutions évolutives et fondées sur des preuves et un changement systémique plutôt que des remèdes uniques. Le lancement de la stratégie a réuni des parties prenantes clés, y compris des représentants du gouvernement, des représentants des réseaux de défense des droits de l'enfant, des décideurs, des agences des Nations Unies et les enfants eux-mêmes, marquant une étape charnière vers la prévention et l'arrêt de l'exploitation des enfants.

Faire face à une crise mondiale

Il est urgent d'arrêter l'exploitation des enfants : des millions d'enfants sont exploités dans des milieux humanitaires. 160 millions d'enfants dans le monde sont exploités pour le travail. Plus de 300 millions d'enfants par an sont victimes d'exploitation et d'abus sexuels en ligne. Rien qu'en Afrique subsaharienne, les enfants âgés de 5 à 17 ans sont impliqués dans le travail des enfants au lieu de jouer et d'aller à l'école. Ils luttent contre la pauvreté pour leurs familles et sont privés de leur enfance et de leur avenir.

Lors du lancement de la stratégie, les participants ont eu l'occasion de discuter des causes profondes de l'exploitation des enfants, en explorant leurs rôles dans la conduite du changement systémique. Ils ont été exhortés à agir en tant que catalyseurs du changement dans leurs propres communautés et secteurs, en unissant leurs efforts pour un plus grand impact. Pour réaliser l'ambition de TdH NL d'être un catalyseur du changement systémique, trois programmes thématiques ont été présentés : Action humanitaire, Exploitation sexuelle des enfants et Travail des enfants.

Des approches innovantes et des projets percutants, en particulier du Kenya, de l'Ouganda et de l'Éthiopie, ont également été présentés. Il a été souligné que d'ici la fin de 2030, TdH NL s'engagera dans un plaidoyer fondé sur des preuves avec et pour les enfants aux niveaux local, national, régional et international afin de prévenir et d'arrêter l'exploitation des enfants, de soutenir des programmes évolutifs, fondés sur des données probantes et durables et de donner aux enfants les moyens de participer à la construction et au partage des connaissances sur l'exploitation des enfants.

Humain responsable et ludique

S'exprimant lors du lancement, le directeur régional de Terres des Hommes Pays-Bas Afrique, M. Raphael Kariuki, a déclaré : « L'exploitation des enfants prive les enfants de leurs droits et de leur avenir. Nous devons faire en sorte que les enfants se sentent en sécurité et que leurs voix soient non seulement entendues, mais que les porteurs de devoirs les protégeront lorsqu'ils seront appelés. Nous croyons fermement que nous sommes mieux ensemble pour prévenir et arrêter l'exploitation des enfants. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce voyage, car nous promettons de rester une organisation audacieuse, centrée sur l'humain, responsable et ludique. »

Protéger les enfants en prévenant et en arrêtant l'exploitation des enfants, et en donnant aux enfants les moyens de faire en sorte que leur voix compte, il faut une approche collaborative. Les familles, les communautés, les institutions gouvernementales, les organisations de la société civile et le secteur privé doivent collaborer pour s'attaquer aux causes profondes de l'exploitation. Ce n'est qu'en changeant les systèmes qui permettent et conduisent à l'exploitation des enfants que nous pouvons réaliser notre vision : que les enfants puissent s'épanouir dans un monde exempt de toute forme d'exploitation.

À propos de Terres des Hommes Pays-Bas Terre des Hommes Netherlands (TdH NL) est une organisation non gouvernementale internationale (INGI) qui s'engage à mettre fin à l'exploitation des enfants. Depuis 1965, TdH NL protège les enfants du monde entier de la violence, du travail nuisible, de la traite, de l'exploitation sexuelle et de l'exploitation en période de crise humanitaire et de conflit en période de crise humanitaire et de conflit.