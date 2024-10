Tunisie: Réouverture de la piscine municipale du Belvédère - Compétence, volonté et professionnalisme !

Un message des plus clairs: la volonté et la détermination ne peuvent que vaincre toutes les entraves, réduire au maximum les coûts et maîtriser les délais prescrits pour la réalisation des grands projets. Le Génie militaire a relevé le défi.

Qui aurait eu le courage de parier sur la réouverture de la piscine municipale du Belvédère, délaissée et abandonnée depuis plus de vingt ans, dans un délai de 6 mois conformément à la promesse faite par le Président Kaïs Saïed lors de sa visite le 15 février 2024 à cette installation sportive?

Rares sont ceux qui, à l'époque, espéraient voir la piscine municipale du Belvédère retrouver son aura d'antan dans un délai aussi court, à savoir six mois, qui auraient suffi aux experts du Génie militaire pour achever les travaux de restauration et de rénovation de la piscine comme promis par le Chef de l'Etat. Sauf que ceux qui sont habités par la conviction profonde selon laquelle quand la volonté y est rien n'est impossible s'attendaient, effectivement, à ce que cette perle offerte aux habitants de la capitale, plus particulièrement, rouvre ses portes et accueille de nouveau les citoyens et les citoyennes désireux de profiter d'une structure sportive aussi importante dans l'histoire du pays.

Et l'importance de la piscine municipale du Belvédère n'est plus à démontrer quand on sait que ce joyau constitue un pan de notre histoire.

%

«L'histoire que les Tunisiens ont l'obligation de préserver car celle n'est pas à vendre», comme l'a déclaré le Président de la République.

Reste à savoir ou à découvrir les secrets de la rapidité remarquable dans l'exécution des travaux de restauration, de rénovation et surtout de sauvegarde de l'aspect architectural de la piscine qui retrouve ses beaux jours d'antan et permet aux Tunisiens et aux Tunisiennes de se retremper dans l'ambiance joviale qui y régnait dans les années 50, 60 et 70 du siècle précédent.

La réponse n'est pas difficile à trouver. Il s'agit tout simplement de la mise en oeuvre d'une nouvelle approche de réalisation des grands projets de développement.

L'approche en question à le mérite d'allier le choix de compétences chargées de la réalisation de tels projets à la nécessité impérieuse de maîtriser, au maximum, les coûts financiers que nécessitent de telles réalisations ainsi que les délais impartis, à l'avance, à la finition de tels projets.

Pour être plus clair, quand l'armée nationale décide de s'engager dans la réalisation de pareils projets à dimension nationale avérée et de charger ses compétences dans l'achèvement des travaux inhérents à ces projets, le résultat ne peut qu'être positif et porteur d'espoir, augurant la capacité des Tunisiens à remporter les défis quelle que soit leur acuité, à surmonter les difficultés et les obstacles à caractère administratif qui faisaient obstacle jusqu'ici à la mise au point de nombreux projets de développement dont plusieurs bénéficient de crédits de financement débloqués depuis des années.

Aujourd'hui que la nouvelle approche de gestion des grands projets de développement commence à porter ses fruits et que les entraves ne sont plus impossibles à vaincre, l'ambition est de voir l'expérience relative à la restauration et à l'innovation de la piscine et aussi de sa réouverture au public se multiplier et toucher d'autres secteurs d'activité, plus particulièrement dans les régions où la lourdeur administrative et les atermoiements des responsables régionaux ainsi que l'absence de prise d'initiative font obstacle à l'exécution des projets arrêtés et alourdissent les coûts de réalisation, sans oublier l'allongement excessif des délais.