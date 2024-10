Tunisie: Aucune excuse pour les défaillants !

Maintenant que le pays est entré de plain-pied dans une nouvelle étape, il est tout à fait logique que toutes les forces vives de la nation adoptent un nouvel état d'esprit mues par une volonté inébranlable de mieux faire pour le bien de la patrie.

C'est donc dans ce cadre que le Président de la République a donné le signal, juste après avoir prêté serment devant les élus du peuple, pour que tout le monde se remette au travail afin de passer à des paliers supérieurs, ce qui ne peut être possible sans la multiplication et la conjugaison des efforts de toutes les Tunisiennes et de tous le Tunisiens sans distinction.

Le Chef de l'Etat l'a dit et vient de le réitérer en lançant, de nouveau, un appel, lors de sa réunion, mardi, avec tous les membres de l'équipe gouvernementale, quant à l'obligation d'avancer au pas de charge, puisque le pays se trouve, désormais, engagé dans une course contre la montre en vue de concrétiser les attentes et les aspirations de toutes les catégories de la société et dans les différents secteurs de la dynamique socioéconomique.

Et encore une fois, en l'espace de deux jours, le Président Kaïs Saïed a mis l'accent sur la nécessité d'opter pour "l'élaboration et la mise en application de nouvelles législations" simples, claires et efficaces, tout en faisant table rase de celles anciennes destinées à certaines franges bien déterminées de la société.

%

Entrée dans une nouvelle étape de son histoire, la Tunisie est imbue de grandes ambitions marquées par des réponses efficientes aux revendications populaires, compréhensibles et légitimes, avec l'objectif essentiel de faire bénéficier les citoyennes et les citoyens d'une vie digne et de meilleure qualité.

L'action de construction et d'édification ne peut être réalisée sans y associer l'idée de mettre un terme, une fois pour toutes, à la corruption, à la mauvaise gestion et aux défaillances enregistrées chez les divers réseaux de corruption à travers aussi bien les établissements publics qu'au sein de l'Administration, qu'il faut assainir en mettant à l'écart tous les responsables véreux à quelque niveau qu'ils soient.

En tout état de cause, tout le monde est conscient que le peuple est en droit d'attendre énormément de la part des gouvernants, surtout que les derniers événements, notamment la réélection du Président Kaïs Saïed pour un second mandat, ont prouvé le capital confiance dont il bénéficie.

Il incombe, par voie de conséquence, à chaque responsable de marcher sur les pas du Chef de l'Etat en vue de réaliser les voeux de tous pour un futur toujours meilleur.