Tunisie: ESS - Nouveau come-back de Mohamed Mkacher - L'éternel challenger

Lourde mission pour Mohamed Mkacher qui a tout de même l'avantage de connaître les rouages du club. Mission, rappelons-le, remonter au classement. Un défi de taille et certainement pas une mince affaire pour celui qui aime les challenges.

La nomination de Mohamed Mkacher comme head coach de l'Etoile constitue une décision forte prise par le président du club, Zoubaier Baya, pour parer au plus pressé. A savoir, la remontée au classement pour un cador qui traîne à la 12e place après 5 matches. L'avantage du come-back de Mkacher sur le banc de touche est qu'il va disposer d'un effectif, somme toute légèrement au-dessus de la moyenne. Mais aussi d'une qualité assez similaire, à une ou deux exceptions près, à celui qu'il avait à sa disposition lors de son ancien passage du 8 août 2022 au 21 février 2023. Avant le temps des recrues et des grandes manœuvres lors du passage de Benzarti.

Une histoire qui recommence

Avec une carrière d'entraîneur qui dure depuis 14 ans, entamée par un court intermède à l'ESS en avril-juin 2010, Mkacher a été, un temps donné, un vrai «globe trotter» puisqu'il est passé par des clubs tunisiens comme le Club Africain ou le Stade Tunisien, sans oublier des passages au Bahreïn et en Arabie saoudite. Ce sera une 4e expérience à la tête de l'Etoile pour le natif de Sousse, dont une en tant qu'adjoint durant la saison 2014/2015. On remarquera une longue expérience au Croissant Sportif Chebbien (Ligue 2) entre 2015 et 2018.

%

Durant son dernier passage de 8 mois à l'Etoile, Mohamed Mkacher a eu le mérite d'être celui qui a mis sur orbite l'équipe qui a composté haut la main le sacre final de 2022-2023, réalisé par Faouzi Benzarti et la paire d'adjoints Ghzal-Nafkha. Notamment en l'ayant qualifiée à la phase déterminante des play-offs. Il est tout de même sorti par la petite porte en Coupe de Tunisie, au pied des 1/4 de finale.

Toutefois, il aura été l'artisan de la découverte du jeune attaquant Mohamed Dhaoui qui a démarré en trombe, inscrivant 4 buts et effectuant 2 passes décisives en 6 matches. Par contre, parmi les griefs qui sont reprochés à Mkacher, il y a cette double défaite face au futur dauphin, l'Espérance de Tunis, et le match raté avec un nul blanc face au Chebba au stade Zouiten, et qui a relégué l'ESS à la 2e place du Groupe A derrière l'EST, occasionnant un point de bonus en moins. Ceci avant le nouveau camouflet 3 jours plus tard contre le CAB à l'Olimpico de Sousse 0-2.

Une véritable fin en queue de poisson... Tout de même, avec un total de 9 succès en championnat et de nombreux matchs d'avant-saison gagnés, fruits d'une bonne préparation estivale, en plus d'un tour remporté en Coupe, le bilan était insuffisant et a coûté sa place à Mkacher. A 49 ans, le coach expérimenté Mohamed Mkacher, qui affectionne le jeu offensif, va avoir une grande marge de manœuvre, épaulé par le tandem d'assistants Boukadida-Felhi.

Pourvu qu'on lui laisse le temps et l'espace pour obtenir des résultats tangibles, le plus rapidement possible. Ceci en vue de rehausser le niveau de jeu du club et de le pousser haut au classement.