Tunisie: L'EST à la recherche d'un successeur à Cardoso - Une feuille de route de deux semaines !

Hamdi Meddeb l'a confirmé lors de son échange avec les supporters au Parc B : le prochain entraîneur sera bel et bien étranger et le choix sera finalisé dans les deux semaines à venir.

Présent au Parc B pour la reprise des entraînements, mardi, Hamdi Meddeb est allé à la rencontre des supporters présents. Le président de l'EST a promis que le prochain entraîneur aura le profil escompté. Un technicien de grand calibre qui va de pair avec les défis qu'attend l'équipe cette saison, à commencer par la Ligue des champions, en passant par le championnat et la Coupe de Tunisie, pour finir avec la Coupe du monde des clubs en 2025.

Cela dit, des candidatures sont sur la table de Hamdi Meddeb. Il y a des techniciens qui ont été approchés, d'autres avec qui les négociations sont déjà entamées.

Bref, Hamdi Meddeb et son cercle restreint ont accéléré la cadence pour que la période de transition ne dépasse pas les deux semaines. Mais le temps n'est pas la seule contrainte pour le président de l'EST. Cette fois-ci, il veut ramener un nom qui résonne, à l'expérience reconnue, capable de mener à bien l'équipe et, surtout, savoir gérer un effectif bien garni qualitativement et quantitativement.

Pour avoir un tel profil, il faut casser la tirelire. Les meilleurs profils, on peut les trouver sur le marché, mais ils coûtent cher, voire très cher.

Benzarti ne figure pas dans la short list !

Le président de l'Espérance a profité de cet échange pour rassurer, mais aussi pour mettre les points sur les "I". Hamdi Meddeb a confirmé que Faouzi Benzarti ne figure même pas dans la «short list», et pour cause : le président de l'Espérance n'y a pas pensé, niant avoir l'intention de le recruter. Sur les réseaux sociaux, les spéculations sur son éventuelle nomination à la place de Cardoso se sont vite propagées. Le niet de Hamdi Meddeb est venu donc clarifier les choses et, par conséquent, atténuer la pression qui entoure l'équipe.

Un intérim de deux matchs

Comme on l'a déjà annoncé sur les colonnes de notre journal, la période de transition est assurée par Skander Kasri qui fera la pige pour les deux prochains matchs du championnat contre le CAB et l'ESS. Kasri réintégrera par la suite la direction technique aux côtés d'un technicien étranger.

Le nouvel entraîneur devra entamer ses fonctions lors de la prochaine fenêtre Fifa du mois de novembre et profiter de la mini-trêve du championnat pour faire connaissance de l'effectif et disputer un match amical ou deux dans la perspective de transmettre ses idées aux joueurs.

La feuille de route de la phase transitoire est courte dans le temps. La réussite de cette feuille de route repose sur le choix du prochain entraîneur, car il n'y a plus droit à l'erreur, alors que la phase de groupes de la Ligue des champions pointe à l'horizon. Le dénouement de la crise passe donc forcément par un choix éclairé du prochain coach.