Algérie: La SAA obtient une notation satisfaisante de l'agence internationale AM Best

ALGER — La Société nationale d'assurance (SAA) a obtenu une notation "satisfaisante" de la solidité financière auprès de l'Agence internationale de notation des sociétés d'assurance et de réassurance "AM Best", a annoncé jeudi la compagnie dans un communiqué.

"L'agence AM Best a attribué à la SAA une notation de solidité financière (FSR) de B (satisfaisant) et une notation de crédit émetteur (ICR) de bb+ (satisfaisant)", a indiqué la même source.

Cette agence a souligné que "les perspectives de ces notations sont stables et qualifie la solidité du bilan de la SAA de très forte, étayée par sa capitalisation ajustée aux risques", a fait savoir le communiqué, assurant que "l'évaluation a tenu compte des bons niveaux de liquidité de la société et d'une performance opérationnelle stable avec des résultats soutenus par une rentabilité technique forte et constante".

Ces notations reflètent, aussi, la force bilancielle de la SAA, démontrant ainsi sa capacité à honorer ses engagements envers les assurés et les partenaires, a relevé la compagnie.

Pour l'agence AM Best, la SAA - qui a réalisé un chiffre d'affaires de 30,2 milliards DA (226 millions de dollars) en 2023- bénéficie également d'une "position concurrentielle solide et durable sur le marché algérien en tant que plus grand assureur direct et développe des positions fortes sur le segment du risque commercial".

"Cette évaluation positionne favorablement la SAA pour relever de nouveaux défis, améliorer ses performances et explorer de nouveaux marchés", a-t-on souligné encore dans le communiqué.