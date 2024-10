Tunisie: Lancement officiel de l'Observatoire Tunisien des Politiques Publiques - Renforcer la confiance des citoyens dans l'administration

L'Observatoire vise à consolider le partenariat avec le gouvernement, l'administration et les différents acteurs, afin de produire des analyses et des études précises et qualitatives pour soutenir l'élaboration et le suivi des politiques publiques.

Les différents acteurs impliqués dans la conception des politiques publiques et la mise en oeuvre des projets publics et de développement seront présents aujourd'hui au lancement officiel de l'Observatoire tunisien des politiques publiques (Otpp), en présence des différentes parties prenantes dont des représentants du gouvernement, de l'administration publique, de la société civile et du secteur privé.

Les objectifs du projet seront présentés, ainsi que ses principales composantes, ses étapes futures, et les résultats de sa phase pilote, qui a duré 17 mois et a couvert les projets publics dans le gouvernorat de Jendouba, ainsi que les projets de gestion des déchets sur l'ensemble du territoire national.

Plateforme numérique

À cette occasion, la plateforme numérique de l'Observatoire sera également lancée, permettant au public d'accéder à une base de connaissances regroupant les principaux documents et données produits. L'Observatoire vise à renforcer le partenariat avec le gouvernement, l'administration et les différents acteurs, afin de produire des analyses et des études précises et qualitatives pour soutenir l'élaboration et le suivi des politiques publiques.

L'Otpp aspire, également, à renforcer la confiance des citoyens dans l'administration. Cet événement constitue une occasion majeure de rassembler les différentes parties prenantes afin de discuter des perspectives de développement de l'Observatoire et d'optimiser ses mécanismes de fonctionnement pour les étapes à venir. L'objectif est de soutenir les efforts de l'État dans l'évaluation et l'amélioration des politiques publiques dans toutes les régions et secteurs. Il convient de souligner que ce projet est une initiative du think tank stratégique Solidar Tunisie, actif dans le domaine des politiques publiques.