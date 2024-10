Tunisie: Zarzis - Des citoyens font des dons - Ces actes qui donnent l'exemple

L'acte de générosité effectué, à Zarzis, par une pharmacienne a servi d'exemple. En effet, on se rappelle que cette honorable dame a fait don de son bien, en offrant une parcelle de terrain de 2.000 m2 et y a construit une école primaire comprenant quatre salles de classe, un bureau pour le directeur et un bloc sanitaire. Cette propriété lui est revenue à titre d'héritage laissé par feu son père.

Si généreux et solidaires

Autre exemple, un membre du conseil local, qui a perdu sa fille bien-aimée, à la fleur de l'âge, a tenu à emboîter le pas à cette respectueuse pharmacienne. Il a tenu à construire, lui aussi, en mémoire à sa fille, une salle de classe pour les élèves de la quatrième année à l'école primaire de Hmadi où la défunte avait suivi ses études. La salle a été inaugurée le 18 de ce mois.

Zarzis pullule d'hommes d'affaires, espérons donc que d'autres philanthropes suivront le pas et feront pareil pour le grand bonheur de la région et ses habitants. Car, de tels gestes si généreux et solidaires méritent d'être cités en exemple.