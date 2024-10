Afrique: Equipe nationale - Succession de F. Benzarti ce sera un Tunisien...

interview

Le laps de temps court avant les deux derniers matches, face à Madagascar et à la Gambie, réduit la marge de choix.

Faouzi Benzarti est déjà un ex-sélectionneur après le 4e intermède de sa carrière, ponctué par un seul point ramassé en deux matchs face aux Comores.

Et maintenant ?

Le communiqué de la FTF, qui a annoncé la séparation à l'amiable avec Benzarti, n'a rien donné comme piste ou indication pour l'avenir de l'équipe nationale. Et c'est sans doute un ratage, d'autant que moins de 3 semaines nous séparent des deux derniers matches des éliminatoires de la CAN contre Madagascar et la Gambie. Soit deux matchs-clés et déterminants pour notre équipe nationale qui reste leader de son groupe.

Qui va diriger l'équipe lors de ces deux matchs ?

Officiellement, la FTF n'a rien déclaré, mais dans les rouages et dans les coulisses, ça s'agite et les contacts et les points de vue ne manquent pas à ce sujet. En attendant le retour de Kamel Idir d'Addis Abeba où il a participé aux travaux de l'assemblée ordinaire de la CAF, certains scénarios sont ouverts pour la succession de Faouzi Benzarti. Le premier est celui de donner confiance à Kaïs Yaâkoubi et le staff de Benzarti, encore sous contrat, pour mener l'équipe pour les deux prochains matches. Un autre scénario possible, c'est de confier l'équipe nationale à un entraîneur tunisien libre sur le marché pour ces deux prochains matches.

Les noms de Lassaâd Jarda, Nabil Kouki sont cités dans les rouages de la FTF. On parle également du retour de Montassar Louhichi qui a précédé Benzarti et qui connaît bien le groupe. C'est Kamel Idir, après concertation avec la tutelle, qui devra décider et rapidement. Ce sera, en tout cas, un entraîneur tunisien et ce sera provisoire. Le prochain bureau fédéral élu va désigner un staff technique pour diriger la sélection dans les matches des éliminatoires du Mondial.

Mais est-on sûr déjà que les élections vont avoir lieu en janvier, étant donné que le comité de normalisation traîne encore à modifier les textes qui régissent les élections ?

Ce dernier semble plongé plus dans les affaires courantes, telle l'équipe nationale.