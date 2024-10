Tunisie: Italie le pays - Une vision partagée pour le développement du secteur du cuir

Avec l'inauguration d'un cycle de deux jours consacrés aux technologies italiennes de transformation du cuir, la Tunisie et l'Italie réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération dans ce secteur stratégique.

Hier 23 octobre, à Tunis, s'est ouvert un événement de deux jours dédiés aux technologies italiennes de transformation du cuir, réunissant des représentants du secteur, tunisiens et italiens. Organisé par l'ICE-Agence Tunis et l'ambassade d'Italie en Tunisie, en collaboration avec les associations professionnelles Assomac et Unic, ce rendez-vous a pour ambition de renforcer les liens économiques entre les deux pays et de valoriser le savoir-faire italien en matière de machines et de techniques de transformation du cuir.

L'événement, intitulé « La technologie italienne : la clé de la créativité - le savoir-faire du cuir italien, au service des entreprises tunisiennes », s'est déroulé en présence de S.E. l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, du DG de Cncc, Riadh Ben Rjab, et du DG de Fncc, Akrem Belhaj.

Le cuir, un pont entre la Tunisie et l'Italie

Dans son discours inaugural, l'ambassadeur Prunas a souligné l'importance stratégique du secteur du cuir pour les économies italienne et tunisienne et insisté sur l'amitié historique entre les deux pays, soulignant que cette proximité ne se limite pas à la géographie. "Il n'est pas surprenant que l'Italie soit aujourd'hui le deuxième partenaire de la Tunisie, et nous espérons renforcer encore notre coopération pour atteindre la première place", a-t-il affirmé, en faisant écho à la volonté de l'Italie de consolider sa place en tant que partenaire majeur du pays.

Prunas a ensuite mis en avant le leadership de l'Italie dans le secteur du cuir au niveau mondial. « L'Italie est aujourd'hui un leader mondial tant pour les technologies de transformation du cuir, avec plus de 65 % de la production de machines exportées à l'étranger dans 130 pays, que pour le cuir tanné, représentant 62 % de la production européenne et 25 % de la production mondiale», a-t-il précisé. Il a ajouté que cette expertise, fondée sur le savoir-faire et l'innovation, est à la disposition des entreprises tunisiennes dans le cadre de partenariats concrets.

L'ambassadeur a, également, souligné l'importance des investissements italiens dans le marché tunisien. «L'Italie ne se contente pas d'exporter ses technologies, elle investit également dans le développement des entreprises tunisiennes», a-t-il rappelé.

Parmi les 190 plus grandes entreprises tunisiennes du secteur, 70% produisent pour l'exportation et près de 60 % bénéficient de capitaux étrangers, dont 22 % proviennent de l'Italie. Pour Prunas, cet engagement de l'Italie reflète une volonté de soutenir le développement économique tunisien et de bâtir une relation solide entre les deux pays.

Relancer le secteur du cuir

Pour sa part, Riadh Ben Rjeb, directeur général du Centre national du cuir et de la chaussure (Cncc), a salué le soutien continu des différents acteurs, qui travaillent à renforcer la coopération entre les industriels tunisiens et italiens dans le secteur du cuir et de la chaussure, et rappelé l'importance de l'accord de coopération signé en septembre 2023 entre le Cncc, Assomac et Unic, à l'occasion du Salon Simac à Milan. Cet accord marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales et dans l'accompagnement des entreprises tunisiennes, en leur offrant de nouvelles opportunités pour accéder aux marchés internationaux. «Ce type d'événements est crucial pour mettre en relation les industriels italiens et leurs homologues tunisiens, en facilitant les échanges de savoir-faire et le transfert de technologies», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il a souligné que le secteur du cuir et de la chaussure, bien qu'évoluant dans un contexte économique difficile, reste une industrie clé pour l'économie tunisienne. En effet, plus de 85 % des exportations de ce secteur proviennent des entreprises offshores, dont beaucoup sont à capitaux italiens. Ben Rjeb a précisé que l'Italie reste le principal partenaire de la Tunisie, absorbant chaque année plus de 57 % des exportations tunisiennes de cuir et de chaussures, tandis que 55 % des importations de cuir proviennent d'Italie.

Malgré les défis, le directeur du Cncc se veut optimiste quant à l'avenir du secteur en Tunisie, qu'il considère comme un pôle stratégique pour la production et l'exportation. « Nous sommes convaincus que le secteur dispose de fortes perspectives de développement grâce aux échanges avec l'Italie, notamment en matière de technologie, de design et d'innovation. Le savoir-faire italien est une source d'inspiration pour nos entreprises, qui cherchent à adapter leurs procédés aux standards internationaux », a-t-il souligné.

Il a également rappelé le rôle de la main-d'œuvre tunisienne dans ce secteur. « De grandes marques internationales telles que Louis Vuitton, Prada ou Adidas ont choisi de s'installer en Tunisie pour bénéficier de la qualité de notre production», a affirmé Ben Rjeb. Pour lui, cet événement constitue une opportunité unique pour les industriels tunisiens de s'informer sur les dernières avancées technologiques et de nouer des partenariats fructueux avec leurs homologues italiens.

Investissements italiens en Tunisie : un soutien essentiel pour l'industrie du cuir

Un avis partagé par Akrem Belhaj, directeur général de la Fédération nationale du cuir et de la chaussure (Fncc), qui a indiqué que les relations bilatérales entre la Tunisie et l'Italie dans le secteur du cuir représentent une opportunité essentielle pour renforcer et diversifier nos échanges.

Belhaj a aussi affirmé que l'Italie occupe une place de premier plan dans les échanges commerciaux de la Tunisie, notamment dans le domaine du cuir. "En 2023, près de 57 % des exportations tunisiennes de chaussures et articles en cuir étaient destinées au marché italien, témoignant de l'importance de ce partenariat. Parallèlement, l'Italie a fourni 59 % des investissements dans le secteur, soutenant les entreprises tunisiennes avec des équipements de haute qualité", a-t-il précisé.

Akrem Belhaj a également souligné que plusieurs entreprises italiennes sont implantées en Tunisie et produisent principalement pour l'exportation, renforçant ainsi les liens économiques entre les deux pays. "Nous avons encore de nombreuses opportunités à explorer pour améliorer notre position en Europe", a-t-il insisté, exprimant son optimisme pour l'avenir de la coopération tuniso-italienne.

Il est à noter que, durant la première journée de l'événement, un séminaire technique a réuni des représentants des deux pays, ainsi que 160 opérateurs locaux et une délégation de 13 entreprises italiennes spécialisées dans les machines et la transformation du cuir. La deuxième journée, quant à elle, permettra aux participants italiens de visiter le Cncc et des entreprises locales pour mieux comprendre le marché tunisien. L'événement sera clôturé aujourd'hui par une soirée de networking intitulée "L'art du cuir", où des produits de maroquinerie et de chaussures tunisiennes seront exposés.