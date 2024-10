Maroc: Tenue à Errachidia d'un Forum national sur la femme et la jeunesse

Errachidia — La première édition du Forum national de la femme et la jeunesse, s'est ouverte mercredi soir à Errachidia, sous le thème " La femme et la jeunesse au cœur du développement durable".

Initiée par l'association nationale de formation et de camping, en coordination avec la Direction régionale de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Jeunesse) de Drâa-Tafilalet, et l'association provinciale des établissements de formation féminine et des maternelles, cette manifestation socio-culturelle tend à jeter des ponts de communication entre les différents acteurs dans le domaine de la promotion des conditions de la femme et de la jeunesse, à promouvoir l'échange d'idées et d'expériences et à renforcer les compétences et les connaissances des femmes et des jeunes.

Lors de cette manifestation, marquée par la présence de représentants de la direction régionale de la Jeunesse de Drâa-Tafilalet et d'acteurs de la société civile, l'accent a été mis sur l'importance des établissements féminins en termes de formation, d'encadrement et d'autonomisation des jeunes filles et des femmes ainsi que sur les efforts consentis pour la promotion de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des femmes à travers le Royaume.

"Un programme riche et varié a été concocté pour cette première édition avec l'organisation d'ateliers axés sur la création de projets et la communication, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et la promotion de l'autonomisation économique des femmes", a indiqué dans une déclaration à la MAP, la responsable provinciale des affaires de la femme à Errachidia, Mounia Qechna.

Il s'agit également, a-t-elle dit, d'ateliers portant sur les services rendus par les établissements féminins, la santé psychique de l'individu et l'animation pédagogique et socio-culturelle.

Pour sa part, le président de l'association nationale de formation et de camping, Abdelaziz Bahmouche a relevé que ce forum à vocation nationale connaît la participation d'un parterre d'experts et de spécialistes devant aborder une panoplie de thématiques inhérentes à la formation entrepreneuriale, l'élaboration des projets, l'accompagnement pédagogique des enfants ou encore la contribution de la jeunesse dans le développement.

Etalée sur trois jours, cette première édition, a-t-il relevé, connait la participation d'acteurs associatifs et membres de l'association venus des différentes régions du Royaume pour prendre part aux activités programmées et débattre des moyens susceptibles de renforcer la contribution et l'implication de la femme et de la jeunesse dans le processus de développement à l'échelle régionale et nationale.

En marge de cet événement un vibrant hommage a été rendu à plusieurs figures de l'action sociale en reconnaissance de leurs efforts en termes de promotion des conditions des femmes et des jeunes.