Maroc: Rabat - Passation de pouvoirs entre MM. Mohcine Jazouli et Karim Zidane

Rabat — La cérémonie de passation de pouvoirs entre M. Karim Zidane, que SM le Roi Mohammed VI a nommé, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publique, et son prédécesseur, Mohcine Jazouli, s'est déroulée, jeudi à Rabat, en présence notamment des cadres du ministère et des chefs de division.

S'exprimant à cette occasion, M. Zidane s'est dit honoré de la confiance placée en lui par le Souverain, mettant en avant l'importance dynamique que revêt le secteur de l'investissement.

Il a également salué les efforts considérables déployés par M. Jazouli à la tête du ministère délégué, mettant en relief le rôle que joue ce département en faveur de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques.

De son côté, M. Jazouli a félicité M. Zidane pour la Haute Confiance Royale placée en lui, saluant son riche parcours qui l'aidera à remplir ses fonctions de manière optimale, tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles missions.

L'objectif principal est de tirer profit des compétences et des cadres du ministère délégué afin de mieux s'informer des attributions de ce département, notamment en matière de promotion des investissements, de renforcement de la convergence et d'évaluation des politiques publiques, a-t-il souligné.

Et de conclure que les mesures et les programmes mis en oeuvre par le Gouvernement pour attirer les investissements, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont consolidé la position du Royaume du Maroc sur le plan continental et amélioré le climat d'investissement.