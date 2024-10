Maroc: Rabat - Remise des prix de la 9e édition 'Tamayuz' de la femme marocaine

Rabat — Une cérémonie a été organisée, mercredi à Rabat, pour la remise des prix de la 9ème édition du Prix "Tamayuz" de la femme marocaine, placée cette année sous le thème "L'inclusion financière et l'intelligence artificielle, piliers de l'autonomisation socio-économique des femmes".

Le Prix "Tamayuz" de la femme marocaine, initié par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, vise à encourager les femmes entrepreneures et les porteuses de projets et les professionnelles qui se sont distinguées dans leurs initiatives de développement et à consacrer la culture de la reconnaissance des efforts des femmes marocaines.

Ainsi, le premier prix a été attribué à la coopérative "Jouri Tétouan" du douar Achkarad, relevant de la commune Bni Hassan à Tétouan (région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima), qui oeuvre à renforcer le rôle des femmes rurales dans l'économie locale en développant leurs compétences financières et commerciales, à travers les nouvelles technologies.

Le deuxième prix a, quant à lui, été décerné à la coopérative "Femmes Dades" de la région de Khamis Dades, relevant de la province de Tinghir (région de Drâa-Tafilalet), qui travaille dans la numérisation du système de gestion de la coopérative pour atteindre de nouveaux bénéficiaires dans le domaine des fleurs.

Pour ce qui est du troisième prix, il a été remporté par la coopérative "Tithrit Mode" de la province de Tata (région de Souss-Massa), qui oeuvre à la valorisation du patrimoine culturel amazigh, au renforcement de sa position aux échelles national et international et au soutien des métiers artisanaux.

A cette occasion, la présidente de la coopérative "Jouri Tétouan", Lamia Kharbash, a fait part, dans une déclaration à la presse, de sa joie d'avoir remporté la première place, estimant que cette distinction est une reconnaissance du travail des femmes marocaines et des femmes rurales dans divers domaines.

Elle a également souligné que ce prix est une reconnaissance non seulement pour la coopérative "Jouri Tétouan", mais essentiellement pour le Douar Achkarad, la commune Bni Hassan et la province de Tétouan en général, ajoutant que "ce prix nous incitera à augmenter notre productivité et poursuivre notre action avec enthousiasme et sérieux pour développer les compétences financières et commerciales des femmes rurales en utilisant la technologie".

Le Prix "Tamayuz" de la femme marocaine a pour objectif de mettre en valeur les modèles innovants des contributions féminines dans le processus du développement global que connaît le Royaume sur les plans économique, social et culturel, afin de renforcer les droits de la femme marocaine et de promouvoir sa situation.