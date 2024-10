Madagascar: Communauté camerounaise - Appui aux enfants de l'orphelinat Felana Maitso

La communauté camerounaise à Madagascar se mobilise en faveur des enfants de l'orphelinat Felana Maitso. C'était le 15 octobre dernier, lors de la célébration de la Journée mondiale du lavage des mains durant laquelle ils ont réalisé une séance de sensibilisation du centre sur l'importance du lavage des mains.

Une opération pendant laquelle les enfants ont eu droit à des démonstrations sur la manière de se laver les mains correctement. L'objectif de cette action visait à expliquer et à montrer à ces jeunes pourquoi, quand et comment se laver les mains. Pour mener à bien cette action, la communauté camerounaise de Madagascar a généreusement offert plusieurs cartons de savons et mis en place au niveau de l'orphelinat un dispositif de lavage des mains avec des sceaux à robinet.

Le but étant que les enfants puissent avoir le réflexe de se laver les mains tous les jours. La communauté camerounaise, en tant qu'association socialement responsable et engagée, a également tenu, lors de cette visite au centre, à offrir des produits de première nécessité au profit des 100 enfants accueillis au centre. Un don constitué, entre autres, de 100 kg de riz, 32 litres d'huile, 20 kg de grains secs, 4 cartons de spaghetti et macaroni, 1 sac de vêtements, des fruits, des biscuits, une palette de jus...

Geste de solidarité

« Nous continuerons ce type d'action pour sensibiliser sur ce geste simple qui est néanmoins l'un des moyens les plus importants de prévenir les maladies, particulièrement dans les établissements scolaires ou des maisons d'accueil où les enfants interagissent étroitement les uns avec les autres, et surtout de sauver des vies. L'objectif de cette action, pour la communauté, s'inscrit dans le cadre de la promotion de la santé et le bien-être pour tous », a déclaré Paul Roger Tseumeu, président de l'Association des Camerounais.

Lilia Olga Ramaromandray, responsable de l'orphelinat, a tenu à remercier la communauté pour ce geste de solidarité qui la motive à continuer à prendre soin de ces enfants de la rue, des handicapés ou encore des femmes-filles victimes de violences. La journée s'est terminée dans une ambiance festive avec outre la visite de l'orphelinat, un concours de danse, le partage d'un goûter et la distribution de savons aux pensionnaires du centre.