Madagascar: Pénurie d'eau et coupures d'électricité - « Les problèmes viennent des dirigeants »,selon Hajo Andrianainarivelo

Avec les coupures incessantes d'électricité, les foyers de tension se multiplient et des quartiers se trouvent même au bord de l'explosion. Hajo Andrianainarivelo déplore la défaillance de l'État. Les coupures intensives de courant dans le réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) ainsi que la pénurie d'eau, malgré les mesures déjà prises par l'État, continuent d'attiser le mécontentement de la population. Avec les récents événements qui se sont produits à Ambohipo, une avalanche de réactions ont inondé les réseaux sociaux.

Des politiciens ont également sauté sur l'occasion afin de dénoncer la défaillance du régime et sa difficulté à trouver des solutions pérennes à ces problèmes. Hajo Andrianainarivelo, président national du parti Malagasy Miara-Miainga (MMM) et coleader de la plateforme de l'opposition, se trouvent parmi ceux qui ont réagi face à cette situation. « Les problèmes viennent des actuels dirigeants », a-t-il soutenu, hier.

Affrontement violent

Les éléments de l'Emmo-Reg ont interpellé, lundi soir, 10 individus lors des événements qui se sont produits à Ambohipo. En effet, des habitants de ce quartier du 2ème arrondissement de la capitale ont envahi les rues pour exprimer leur mécontentement. Occasionnant ainsi un affrontement violent entre eux et des éléments des Forces de l'ordre qui sont intervenus pour le maintien de l'ordre.

Outre les dégâts matériels, des blessés ont été également enregistrés du côté des manifestants mais aussi des éléments des Forces de l'ordre. D'autres quartiers de Tana ont aussi déjà exprimé leur ras-le-bol mais le délestage se prolonge. « Les actuels dirigeants sont à l'origine de ces problèmes et ils n'apportent pas de solutions », a fait entendre Hajo Andrianainarivelo qui a demandé la libération de ceux qui ont osé, selon ses explications, se manifester pour le bien commun.

Bonbonne ville

La communication au niveau des Forces de l'ordre n'arrange pas les choses. « Nous faisons des manifestations suite aux problèmes d'approvisionnement en eau et d'électricité. Les techniciens ont apporté des explications et le gouvernement cherche déjà des solutions », peut-on lire sur la page Facebook du CIRGN Antananarivo. Ces manifestations, ajoute-t-il, engendrent des troubles pourtant les gens veulent vivre dans la tranquillité. « Le trouble à l'ordre public est inacceptable et nous devons intervenir », a-t-il continué. De qui provient le trouble ? Telle est la question qui s'est posée depuis mardi.

En tout cas, « Madagascar est aujourd'hui une "bonbonne ville" et l'île Rouge est devenue l'île Sombre », a regretté le leader du MMM. Avec cette situation et la multiplication des foyers de tension, l'urgence est à la recherche de solutions durables afin d'éviter ce genre de situation car, qu'on le veuille ou non, ces coupures causent non seulement du désagrément mais aussi des pertes économiques importantes pour les usagers de la JIRAMA.