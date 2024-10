Madagascar: Tojo Ravalomanana - Appel aux électeurs à se rendre aux urnes le 11 décembre

Avec la situation qui prévaut dans la capitale, des candidats, en l'occurrence Tojo Ravalomanana, aspirent à une forte participation des Tananariviens aux élections municipales et des conseillers municipaux du 11 décembre afin de changer les choses.

Le candidat du parti Tiako i Madagasikara (TIM) pour la course à la mairie de la capitale se dotait hier d'un quartier général dans le centre-ville. Le Magro Behoririka, communément appelé « Kianjan' ny Finoana » ou Place de la Foi par les Zanak'i Dada, se transforme et devient le lieu de coordination de toutes les actions menées pour faire élire Tojo Ravalomanana.

Ce fut l'occasion pour celui-ci d'appeler les électeurs à prendre en main leur destin en se rendant aux urnes le 11 décembre. « Il est du devoir de chacun d'aller voter si on aspire vraiment au changement », a-t-il lancé durant son allocution. Dans sa vision de réhabilitation de la capitale, le candidat du TIM a voulu apporter sa contribution dans l'éducation citoyenne afin d'amorcer un véritable changement.

Majorité silencieuse

En tout cas, le candidat capable de mobiliser la majorité silencieuse sortira certainement vainqueur de cette course qui s'annonce difficile. Notons que lors des élections municipales de 2015, près de 71,1% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote si le taux d'abstention était de 76,79% lors des municipales de 2019. Une prise de conscience commune serait plus que nécessaire pour sortir la capitale du marasme dans lequel elle se trouve.

« On a besoin de changement, et cela doit commencer par nous-mêmes », a poursuivi Tojo Ravalomanana, tout en continuant, « nous allons faire des élections et nous protégerons jusqu'au bout notre choix ». Il a d'ailleurs incité les Tananariviens à se rendre aux bureaux des fokontany pour vérifier s'ils sont bien inscrits sur les listes électorales. Et cela bien que l'éducation à l'élection appartient à ceux qui sont chargés d'organiser les élections.

Descentes

Tojo Ravalomanana se trouve parmi les trois principaux candidats qui sont les plus actifs durant cette période de précampagne. En une semaine, il a fait des descentes dans presque tous les arrondissements de la capitale. « Il est plus que nécessaire de réhabiliter Antananarivo, la ville est détruite, on a constaté cela durant nos différentes descentes », a-t-il fait part.

Quoi qu'il en soit, pour les semaines à venir, les hommes et femmes politiques vont aller à la rencontre des Tananariviens avec leurs approches respectives, quitte à se livrer à des promesses surréalistes, afin de les séduire pour les oublier, comme tous les 4 ans, après la période électorale. « Marc Ravalomanana n'a jamais trahi ses militants et Tojo Ravalomanana ne fera jamais cela non plus », a alors soutenu le candidat du TIM.